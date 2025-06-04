Ветротурбины едут в Калнциемс. Водителей призывают быть внимательными!

Перевозки связаны с доставкой конструкций для ветряных турбин в принадлежащий компании AS «Latvenergo» ветряной парк «Laflora Energy» в районе болота Кайгу. Ширина грузов может превышать 5 метров, всего будет транспортировано 528 различных элементов.

Маршрут перевозок проложен через Ригу–Румбулу–объездную дорогу Риги (A4) - объездную дорогу Риги (A5) - Вентспилсское шоссе (A10) и региональную дорогу Кудра–Калнциемс (P101).

Перевозки будут сопровождать специальные транспортные средства или экипажи Государственной полиции, при этом количество рейсов может достигать двух в день.

Серьёзных ограничений движения не планируется, однако во время перевозок возможны временные задержки и кратковременная остановка движения для обеспечения манёвров крупногабаритного транспорта. В случае возникновения пробок или других проблем с безопасностью предусмотрены специальные места для остановки грузовиков.

Планируется, что 4 июня в 13:00 из Риги отправится состав из четырёх-пяти грузовиков со скоростью до 70–80 км/ч, а второй, меньший состав — в 20:00.