Ветрогенераторы на Балтике: из электростанций в армию — Euractiv

14 августа, 2025

На Балтийском море строится армия, но не из солдат. Ряды 120-метровых ветряков превращаются в глаза и уши НАТО, прикрывая Европу от диверсий и слежки.

В двенадцати милях от польского города Леба в море уже поднимаются первые башни проекта Baltic Power. Это крупнейшая морская ветроэлектростанция Польши, которая обеспечит электричеством до 1,5 млн домов. Но главная её миссия теперь не только энергия. Турбины, расположенные менее чем в 200 километрах от Калининграда, оснащают радарами и датчиками по плану Минобороны Польши.

«Мы смотрим на инфраструктуру совсем иначе, чем год назад», — признаётся госсекретарь по делам ЕС Игнацы Немчицкий.

Новая холодная война

С тех пор как к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, Балтийское море окрестили «озером альянса». Однако за последние три года воды региона стали полем дронов, шпионских судов, саботажа и подрывов кабелей. Вспомним взрыв Nord Stream-2 в 2022-м или разрушение кабеля Estlink-2 на прошлое Рождество. НАТО пришлось организовать военную операцию, чтобы защитить энергетику.

Идея использовать офшорные объекты в военных целях обсуждается давно. Нефтяные платформы оказались слишком дорогими и уязвимыми, а вот ветряки — высокие, они рассредоточенны и десятками тянутся вдоль побережья ЕС.

Сегодня они уже снабжены датчиками для слежения за птицами и трансподерами для подлодок. Теперь их оснащают полноценными средствами наблюдения. «Это идеальная симбиоз офшорной энергетики и береговой защиты», — говорит бельгиец Кристоф Верлинден, офицер береговой охраны в резерве и менеджер компании Parkwind.

Реальные угрозы

Чем больше растёт роль турбин в обороне, тем выше риск атак. «Инфраструктуру атакуют физически, а не только в киберпространстве», — предупреждает глава WindEurope Джайлс Диксон.

Не случайно Швеция недавно заморозила 13 проектов в Балтике: военные сочли их несовместимыми с обороной страны. Сами турбины уже становились объектами разведки Кремля, а строители Baltic Power сталкивались с подменой сигналов судов и радиопомехами.

Энергетики вынуждены идти в связке с военными. В Бельгии уже не построишь ветряк, не пообещав делиться данными с армией и при необходимости размещать её оборудование. Parkwind и береговая охрана проводят совместные учения, а сотрудники ежедневно проверяют турбины и докладывают о подозрительном.

Но такая тесная интеграция ставит новые вопросы: кому принадлежат собранные данные, могут ли частные компании видеть то же, что и военные?

Турбины изначально следили за перелётными стаями, но теперь их радары отслеживают даже дронов размером с птицу. Чем дальше в море уходят ряды турбин и чем плотнее они связаны в сеть, тем глубже контроль над Балтикой.

24.08.2025
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)
14:53

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины
14:00

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар
13:45

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими
13:26

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии
13:02

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю
12:54

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг
12:35

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

