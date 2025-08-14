Ветрогенераторы на Балтике: из электростанций в армию — Euractiv

В двенадцати милях от польского города Леба в море уже поднимаются первые башни проекта Baltic Power. Это крупнейшая морская ветроэлектростанция Польши, которая обеспечит электричеством до 1,5 млн домов. Но главная её миссия теперь не только энергия. Турбины, расположенные менее чем в 200 километрах от Калининграда, оснащают радарами и датчиками по плану Минобороны Польши.

«Мы смотрим на инфраструктуру совсем иначе, чем год назад», — признаётся госсекретарь по делам ЕС Игнацы Немчицкий.

Новая холодная война

С тех пор как к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, Балтийское море окрестили «озером альянса». Однако за последние три года воды региона стали полем дронов, шпионских судов, саботажа и подрывов кабелей. Вспомним взрыв Nord Stream-2 в 2022-м или разрушение кабеля Estlink-2 на прошлое Рождество. НАТО пришлось организовать военную операцию, чтобы защитить энергетику.

Идея использовать офшорные объекты в военных целях обсуждается давно. Нефтяные платформы оказались слишком дорогими и уязвимыми, а вот ветряки — высокие, они рассредоточенны и десятками тянутся вдоль побережья ЕС.

Сегодня они уже снабжены датчиками для слежения за птицами и трансподерами для подлодок. Теперь их оснащают полноценными средствами наблюдения. «Это идеальная симбиоз офшорной энергетики и береговой защиты», — говорит бельгиец Кристоф Верлинден, офицер береговой охраны в резерве и менеджер компании Parkwind.

Реальные угрозы

Чем больше растёт роль турбин в обороне, тем выше риск атак. «Инфраструктуру атакуют физически, а не только в киберпространстве», — предупреждает глава WindEurope Джайлс Диксон.

Не случайно Швеция недавно заморозила 13 проектов в Балтике: военные сочли их несовместимыми с обороной страны. Сами турбины уже становились объектами разведки Кремля, а строители Baltic Power сталкивались с подменой сигналов судов и радиопомехами.

Энергетики вынуждены идти в связке с военными. В Бельгии уже не построишь ветряк, не пообещав делиться данными с армией и при необходимости размещать её оборудование. Parkwind и береговая охрана проводят совместные учения, а сотрудники ежедневно проверяют турбины и докладывают о подозрительном.

Но такая тесная интеграция ставит новые вопросы: кому принадлежат собранные данные, могут ли частные компании видеть то же, что и военные?

Турбины изначально следили за перелётными стаями, но теперь их радары отслеживают даже дронов размером с птицу. Чем дальше в море уходят ряды турбин и чем плотнее они связаны в сеть, тем глубже контроль над Балтикой.