Ветер снова усиливается: погода в пятницу

В первой половине дня во многих местах еще выпадут осадки, после обеда они ожидаются уже лишь местами в восточной части страны.

Северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +3...+9 градусов.

В Риге в первой половине дня возможны незначительные осадки, во второй половине дня облаков станет мало. Северо-западный ветер в порывах достигнет скорости 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

На погоду влияют циклон и атмосферные фронты, а с запада приближается область высокого давления. Давление воздуха на уровне моря снизилось до 999–1004 гектопаскалей.

