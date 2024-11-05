Ветер слабый, местами дождливо: погода во вторник

Небо будет преимущественно облачным. Ветер умеренный западный, на побережье Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.
Температура воздуха повысится до +6..+11 градусов.
В Риге ожидается пасмурная погода, без осадков. Ветер умеренный западный, температура воздуха поднимется до +10 градусов.
В Центральной Европе погоду определяет большой антициклон, на погоду в Латвии также влияет атмосферный фронт, связанный с циклоном на севере. Давление воздуха на уровне моря от 1021 гектопаскаля в Северном Видземе до 1027 гектопаскаля в Южном Курземе.