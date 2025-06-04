Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Весна в грязи: урожай латвийской картошки почти утонул

Редакция PRESS 4 июня, 2025 13:01

Новости Латвии 0 комментариев

Невыносимо сыро, непривычно холодно и слишком поздно — таким стал этот посевной сезон для латвийских производителей картофеля, рассказывает Латвийское радио.  Вместо спокойной и планомерной работы на полях фермеры борются с погодой, лужами и убытками. Многие до сих пор не завершили посадку, а часть уже высаженного урожая попросту сгнила в воде.

Илмарс Петерсонс, владелец одного из крупнейших картофельных хозяйств Латвии, ZS "Baltiņi" в Скайсткалнском крае, рассказывает, что ранний картофель удалось посадить вовремя. Однако затем начались холода и дожди. На поле образовались сплошные лужи, некоторые участки ушли под воду. Часть урожая, вероятно, сгнила. Фермер признаёт, что в этом году посадка началась позднее обычного: раньше было невозможно попасть на поле. По его словам, в понедельник снова обещают дождь, поэтому приходится спешить и сажать всё, что ещё возможно. Однако из запланированных 120 гектаров, по его оценке, будет засажено значительно меньше.

Петерсонс считает, что урожай в этом году будет ниже, а цена на продукцию может вырасти. Он подчёркивает, что повышение цен вынужденная мера, чтобы компенсировать потери. «Я понимаю, что покупателю это не понравится, но нам ведь тоже надо жить», — говорит он.

Фермер из Иецавасского края Андис Арайс из ZS "Jaunstrīķeri" также подтверждает, что посадка проходит с серьёзными трудностями. По его словам, на низинных участках картофель сгнил, ростки на клубнях почернели и погибли. Он уже видит ущерб, хотя окончательная оценка будет возможна только после появления всходов. В прошлом году его хозяйство также пострадало от сильных летних ливней, что нарушило финансовую стабильность. При этом банковская система, как отмечает фермер, не готова учитывать погодные риски: финансисты требуют платежи вовремя, несмотря на убытки.

Арайс добавляет, что весной удалось получить новую партию семян от немецких партнёров — прошлогодние, побывавшие в воде, были непригодны. Однако он сожалеет, что погодные риски невозможно застраховать, и в таких ситуациях фермеры остаются без финансовой подушки. Остаётся надежда на европейскую поддержку за ущерб 2024 года, но будущая урожайность этого сезона  тоже пока под вопросом.

По словам Айги Краукле, руководителя Союза картофелеводов и переработчиков, погодная ситуация по стране отличается, но сообщения от фермеров пока тревожные. Особенно тяжело в районах, где ранее уже были зафиксированы подтопления — это Озолниекский, Яунпилсский и Мадонский края. Там до сих пор не засажены поля.

Хотя точных цифр пока нет, уже очевидно, что урожай в этом году пострадает. По данным Центрального статистического управления, картофельные площади в Латвии сокращаются уже не первый год. В 2023 году было засажено 5353 гектара, что на 500 гектаров меньше, чем годом ранее. Уменьшаются также площади под семенные и крахмальные сорта. Причина — высокая ресурсозатратность культуры и растущие погодные риски.

Краукле отмечает, что пока рано говорить о дефиците картофеля, но влияние погодных условий уже сейчас ощутимо. Окончательные итоги станут ясны только ко второй половине лета.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:15 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 9 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 13 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 16 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать