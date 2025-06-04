Весна в грязи: урожай латвийской картошки почти утонул

Илмарс Петерсонс, владелец одного из крупнейших картофельных хозяйств Латвии, ZS "Baltiņi" в Скайсткалнском крае, рассказывает, что ранний картофель удалось посадить вовремя. Однако затем начались холода и дожди. На поле образовались сплошные лужи, некоторые участки ушли под воду. Часть урожая, вероятно, сгнила. Фермер признаёт, что в этом году посадка началась позднее обычного: раньше было невозможно попасть на поле. По его словам, в понедельник снова обещают дождь, поэтому приходится спешить и сажать всё, что ещё возможно. Однако из запланированных 120 гектаров, по его оценке, будет засажено значительно меньше.

Петерсонс считает, что урожай в этом году будет ниже, а цена на продукцию может вырасти. Он подчёркивает, что повышение цен вынужденная мера, чтобы компенсировать потери. «Я понимаю, что покупателю это не понравится, но нам ведь тоже надо жить», — говорит он.

Фермер из Иецавасского края Андис Арайс из ZS "Jaunstrīķeri" также подтверждает, что посадка проходит с серьёзными трудностями. По его словам, на низинных участках картофель сгнил, ростки на клубнях почернели и погибли. Он уже видит ущерб, хотя окончательная оценка будет возможна только после появления всходов. В прошлом году его хозяйство также пострадало от сильных летних ливней, что нарушило финансовую стабильность. При этом банковская система, как отмечает фермер, не готова учитывать погодные риски: финансисты требуют платежи вовремя, несмотря на убытки.

Арайс добавляет, что весной удалось получить новую партию семян от немецких партнёров — прошлогодние, побывавшие в воде, были непригодны. Однако он сожалеет, что погодные риски невозможно застраховать, и в таких ситуациях фермеры остаются без финансовой подушки. Остаётся надежда на европейскую поддержку за ущерб 2024 года, но будущая урожайность этого сезона тоже пока под вопросом.

По словам Айги Краукле, руководителя Союза картофелеводов и переработчиков, погодная ситуация по стране отличается, но сообщения от фермеров пока тревожные. Особенно тяжело в районах, где ранее уже были зафиксированы подтопления — это Озолниекский, Яунпилсский и Мадонский края. Там до сих пор не засажены поля.

Хотя точных цифр пока нет, уже очевидно, что урожай в этом году пострадает. По данным Центрального статистического управления, картофельные площади в Латвии сокращаются уже не первый год. В 2023 году было засажено 5353 гектара, что на 500 гектаров меньше, чем годом ранее. Уменьшаются также площади под семенные и крахмальные сорта. Причина — высокая ресурсозатратность культуры и растущие погодные риски.

Краукле отмечает, что пока рано говорить о дефиците картофеля, но влияние погодных условий уже сейчас ощутимо. Окончательные итоги станут ясны только ко второй половине лета.