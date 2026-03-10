Весна покажет, кто где гадил! Рига снова тонет в собачьих какашках

Зимой многие владельцы собак, по словам жителей, значительно реже убирают за своими питомцами. Пока землю покрывает снег, эта проблема почти незаметна, однако с наступлением весны все оставленные «следы» становятся видны сразу.

В результате прогулки по дворам и тротуарам превращаются в испытание: людям приходится буквально смотреть под ноги, чтобы не наступить на оставленные на дорожках и газонах экскременты. По словам жителей, это не только портит внешний вид города, но и мешает нормально передвигаться.

Тема вновь активно обсуждается в социальных сетях, где горожане делятся своим раздражением.

«Можем ли мы запретить держать собак людям, которые не умеют убирать эти проклятые какашки за своими питомцами? Почему я теперь должна оттирать чужую вонючую кучу с розового сапожка моей дочери? И речь не о невнимательном ребёнке - улица была плохо освещена», - написала пользовательница Threads по имени Агия.

Дискуссии о поведении владельцев собак и правилах содержания животных в городе возникают регулярно. Среди обсуждаемых вопросов - можно ли брать собак в магазины, как должны вести себя хозяева и насколько строго следует контролировать уборку за питомцами.





У комментаторов тоже есть своё мнение:

«Мне тоже противно. Честно говоря, сейчас даже со своей собакой не хочется выходить на улицу, потому что есть ощущение, что она наступит как минимум в половину оставленного дерьма. Как с этим бороться — не знаю.»

«Неприятно и ответственным владельцам собак. Чтобы убрать за своим четвероногим другом, приходится обходить множество вонючих препятствий и время от времени наступать на “привет” от чужой собаки.»

«Да, снаружи просто сплошное дерьмище!»

«Я ещё могу немного понять пофигистов, которые живут в квартирах — привыкли, что дворник убирает листья, снег и всё остальное. Но тем, кто живёт в районах частных домов, сам живёт на соседней улице, выгуливает свою собаку и оставляет дерьмо у чужих заборов, — для таких есть отдельное место в аду.»

«Тебе надо было видеть, как я сегодня с детской коляской лавировал по тротуарам из-за этого. Неандертальцы!»

«Люди — свиньи. К дому рядом каждый день приводят своего телёнка посрать. Никогда ничего не убирают. Противно — так и хочется им этим дерьмом по лицу размазать.»

«Вчера на прогулке подумал, что зимой ведь вообще легче: можно взять эту кучу вместе со снегом в пакет, и даже запах не чувствуется, потому что всё охлаждено морозом, и убирать становится терпимее. Никому не приятно наступить на кучу на краю тротуара, но не убрать её с середины тротуара — это высший уровень “фу!”»

«Это так ужасно. Несколько лет назад я оттирала недавно купленные ботинки Gore-Tex, давясь от тошноты. Я правда не понимаю, как владельцам собак, которые оставляют кучи, кажется, что это нормально. Они сами не видят, что происходит вокруг и насколько это неприятно выглядит? А весной, когда уже начинают цвести цветы (в парке жёлтые), всё выглядело бы так красиво, если бы посреди не торчали эти кучи…»

«Не знаю, но сегодня я шёл вдоль моря и почти два раза наступил в собачье дерьмо! Причём перед нами шла пара с хаски — без намордника, без поводка и, похоже, без пакета для дерьма… ведь песок всё впитает… А потом мы с подругой переходили мост к ГЭС, и прямо на мосту — два собачьих дерьма! Ну чёрт возьми, в траве я ещё как-то понимаю, но на бетонном мосту!?»