Вещи Яниса Тиммы стали появляться на eBay: его друг показал, что успел купить

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.