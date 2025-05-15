Вещи Яниса Тиммы стали появляться на eBay: его друг показал, что успел купить

Как они поступили в продажу, пока не понятно. Но Пугачёв их выкупил с целью передать матери погибшего друга.
Друг безвременно скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы - Марк Пугачёв - показал в соцсетях, что купил на eBay шорты, в которых Тимма раньше играл.
Как они поступили в продажу, пока не понятно. Но Пугачёв их выкупил с целью передать матери погибшего друга.
В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.
В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.
Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в первом квартале 2025 года работала с убытками в размере 29,348 млн евро, свидетельствуют обнародованные данные компании. Оборот концерна airBaltic за первый квартал практически не изменился и составил 132,719 млн евро.
Латвийская государственная авиакомпания airBaltic в первом квартале 2025 года работала с убытками в размере 29,348 млн евро, свидетельствуют обнародованные данные компании. Оборот концерна airBaltic за первый квартал практически не изменился и составил 132,719 млн евро.
Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а видимость — хорошая.
Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а видимость — хорошая.
Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.
Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.
Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.
Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.