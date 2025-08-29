Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

Верните детям родной язык: сегодня пикет ЛАШОРа против ликвидации русских школ

© LETA 29 августа, 2025 07:54

Важно 0 комментариев

Сегодня в 16:45 Латвийское общество поддержки школ с русским языком обучения проведёт пикет против перехода на латышский язык обучения, сообщили в Рижской думе.

В ходе пикета планируется выразить несогласие с закрытием общеобразовательных программ для национальных меньшинств и призвать к обеспечению обучения детей в общеобразовательных учреждениях на родном языке.

Планируется, что в мероприятии примут участие 50 человек.

Пикет был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Как ранее пояснил председатель правления Латвийской ассоциации поддержки русскоязычных школ (ЛАШОР), бывший депутат Сейма Игорь Пименов, в сентябре начнется «третий год принудительного перехода на преподавание на латышском языке в общеобразовательных школах», и ЛАШОР выступает против такой политики.

Ассоциация утверждает, что русскоязычное население Латвии является единственным меньшинством, которому государство отказывает в возможности получить общее образование на родном языке.

По мнению Пименова, переход к обучению только на государственном языке считается «политикой целенаправленной ассимиляции», которая исключает возможность сохранения идентичности и полноценной передачи своей культурной и этнической принадлежности следующему поколению.

По мнению ЛАШОР, отдельное обучение по интересам вне школьных часов не может заменить обучение на родном языке.

В то же время ассоциация считает обоснованным требовать от государства обеспечения образования на этом языке за счет части средств русскоязычных налогоплательщиков, «восстанавливая принципы образования национальных меньшинств, которые были реализованы в Латвии в 1920–1930-е годы, а также реализуя обещания Народного фронта Латвии».

ЛАШОР предлагает принять специальный Закон о школах национальных меньшинств, в котором школьный совет будет определять степень использования родного языка.

Как сообщалось, переход на обучение только на латышском языке осуществлялся постепенно, в течение трёх лет. С 2023/2024 учебного года образовательный процесс в дошкольном образовании и в 1, 4 и 7 классах основного образования осуществлялся только на государственном языке. В свою очередь, в 2024/2025 учебном году учащиеся 2, 5 и 8 классов начали обучение только на государственном языке, а с 1 сентября этого года к обучению присоединились также учащиеся 3, 6 и 9 классов.

В октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании, которые определили, что в Латвии дошкольное и начальное образование постепенно перейдут на обучение только на государственном языке в течение трёх лет. До этого в средних школах обучение велось только на латышском языке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:55 29.08.2025
В Латвии станет меньше рапса
Bitnews.lv 6 минут назад
Латвия: визиты к врачам подорожают
Sfera.lv 47 минут назад
В Европе обсуждают создание буферной зоны в Украине
Bitnews.lv 58 минут назад
1 сентября в школы Латвии пойдут более 223 тысяч детей
Bitnews.lv 1 час назад
В Польше разбился истребитель F-16, пилот погиб
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: у кого есть привилегии на оплату медицинских услуг
Sfera.lv 3 часа назад
Британия: долой короля!
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: плата за теплоэнергию вырастет…
Sfera.lv 21 час назад

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Читать
Загрузка

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Читать

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Читать

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Читать

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Читать

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Читать

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать