Верните детям родной язык: сегодня пикет ЛАШОРа против ликвидации русских школ

В ходе пикета планируется выразить несогласие с закрытием общеобразовательных программ для национальных меньшинств и призвать к обеспечению обучения детей в общеобразовательных учреждениях на родном языке.

Планируется, что в мероприятии примут участие 50 человек.

Пикет был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Как ранее пояснил председатель правления Латвийской ассоциации поддержки русскоязычных школ (ЛАШОР), бывший депутат Сейма Игорь Пименов, в сентябре начнется «третий год принудительного перехода на преподавание на латышском языке в общеобразовательных школах», и ЛАШОР выступает против такой политики.

Ассоциация утверждает, что русскоязычное население Латвии является единственным меньшинством, которому государство отказывает в возможности получить общее образование на родном языке.

По мнению Пименова, переход к обучению только на государственном языке считается «политикой целенаправленной ассимиляции», которая исключает возможность сохранения идентичности и полноценной передачи своей культурной и этнической принадлежности следующему поколению.

По мнению ЛАШОР, отдельное обучение по интересам вне школьных часов не может заменить обучение на родном языке.

В то же время ассоциация считает обоснованным требовать от государства обеспечения образования на этом языке за счет части средств русскоязычных налогоплательщиков, «восстанавливая принципы образования национальных меньшинств, которые были реализованы в Латвии в 1920–1930-е годы, а также реализуя обещания Народного фронта Латвии».

ЛАШОР предлагает принять специальный Закон о школах национальных меньшинств, в котором школьный совет будет определять степень использования родного языка.

Как сообщалось, переход на обучение только на латышском языке осуществлялся постепенно, в течение трёх лет. С 2023/2024 учебного года образовательный процесс в дошкольном образовании и в 1, 4 и 7 классах основного образования осуществлялся только на государственном языке. В свою очередь, в 2024/2025 учебном году учащиеся 2, 5 и 8 классов начали обучение только на государственном языке, а с 1 сентября этого года к обучению присоединились также учащиеся 3, 6 и 9 классов.

В октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании, которые определили, что в Латвии дошкольное и начальное образование постепенно перейдут на обучение только на государственном языке в течение трёх лет. До этого в средних школах обучение велось только на латышском языке.