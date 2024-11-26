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Вера Брежнева о разводе с Меладзе: важно дать себе время

СтарХит 26 ноября, 2024 08:58

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Вера Брежнева залечила раны после болезненного развода с Константином Меладзе и начала новую главу своей жизни. Певица призналась, что уже обрела любовь.

Пока Меладзе все еще грустит из-за бывшей жены (подтверждением служит его новая композиция «Зима так близко»), та оставила рефлексию в прошлом.

На днях Брежнева выпустила трек, в котором заговорила об очень личном. Так, оказалось, Вера снова смогла полюбить. А еще выяснилось, что блондинка уже давно знает мужчину своего сердца.

«Впервые я встретила его, когда мне было 18. Мы только встретились, и я ушла. Затем встретились снова и даже жили вместе несколько месяцев. Но, как иногда случается, что-то не сработало… Он ждал меня… Я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем. И наконец я хочу поговорить об этом», — написала она перед выходом песни.

А недавно бывшая солистка «ВИА Гры» дала интервью, где поделилась радостью. «Я влюблена и очень счастлива», — заявила Вера. Хоть артистка и неожиданно разговорилась, она не стала раскрывать личность избранника.

42-летняя исполнительница предупредила, что еще не готова вступать в брак, и объяснила почему. «Я не спешу замуж, потому что уже там была. Для того, чтобы выйти замуж, надо действительно хорошо узнать друг друга», — добавила она.

Напомним, всего пару месяцев назад Брежнева плакала, когда говорила о разводе с Меладзе. «Я это дело сложно проходила. Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, а у меня слезы…» — с комом в горле признавалась звезда.

В интервью Аделе Исламгуловой Вера рассказала, как справлялась с разрывом. «Важно дать себе время, чтобы не бежать от этих чувств, не блокировать их в себе, прожить их. Но самое важное — не залипать. И я дала себе время принять все это. Я не знаю ни одного человека, для кого развод был бы легким. Главное, что мне помогло — смещение фокуса на себя. А потом я уже смогла двигаться дальше», — поведала она.

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