Вентолин убрали из списка, и он сразу подорожал втрое! Что делать пациентам, которым не помогают дешёвые аналоги

Пульмонологи говорят, что действующее вещество одно Salbutamolum, но разным газом заполнены аэрозоли со спреем, поэтому у пациентов, которые пользовались вентолином, нередко возникает ощущение, что салбутамол-аэрозоль им не помогает.

Мы в семье решили, ну, что поделаешь, ладно, будем покупать без компенсации, тем более, что обычная цена вентолина была 2,95 евро, не так и разорительно. Но оказалось, что сейчас он вдруг стал стоить 9,55! Как говорится, "почувствуйте разницу".

Почему один оригинал вентолина вдруг стал стоить в три с лишним раза дороже? Я заходила во многие аптеки в поисках вентолина по старой цене. Но даже сами аптекари в шоке т столь стремительного повышения цены на этот препарат.

И чем объясняется такая практика нашего государства, что когда препарат удаляется из компенсационного списка, то его некомпенсационная цена увеличивается в разы?"

Цену на лекарства диктует свободный рынок

Исполнительный директор Ассоциации фармацевтов Латвии Кристине Ючковича поясняет:

- После того, как лекарство изымается из списка компенсируемых медикаментов, его стоимость уже определяет рынок, и аптеки вправе повышать цены на столько, на сколько считают нужным. Здесь мы ничего не можем сделать - цены диктует свободный рынок. Если какое-то лекарство изымают из списка компенсируемых, то в список вносится другое с таким же активным веществом, но более дешевое по цене. Министерство здравоохранения не раз информировало о том, что государство компенсирует лишь самый дешевый по цене медикамент из всех, имеющих в составе одно и тоже активное вещество. Таков закон. Ну, и если какое-то лекарство изымается из списка компенсируемых, так часто и бывает, что оно просто взлетает по цене.

- Что же делать пациентам, если от более дешевого аналога, которое компенсируется государством, у них аллергия или нет ожидаемого эффекта - оно просто не помогает?

- В таких случаях действовать следует так, как предписано в подобных случаях: просить семейного врача выписывать пациенту именно тот медикамент, который нужен, не заменяя другим, более дешевым , с таким же активным веществом. Семейные врачи отлично знают, как работает эта система в случаях, если препарат не подходит: в разделе рецепта, где предлагается заменить препарат на более дешевый, но с таким же активным веществом, семейный врач должен поставить отметку напротив пункта - не заменять.

Госагентство лекарств подготовило на этот счет комментарий экспертов:

- Почему препарат Ventolin повысился в цене в три раза?

- В Регистр лекарств Латвии (Latvijas Zāļu reģistrā) включены три медикамента с активным веществом Salbutamolum в лекарственной форме "Аэрозоль для ингаляций, под напором, суспензия" ( Aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija). Из них два медикамента включены в список компенсируемых государством (со списком можно ознакомиться здесь: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamo-zalu-saraksti).

Доверенный представитель владельца регистрационного удостоверения медикамента Ventolin 100 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena,suspensija (99-1044), не включенного в список компенсируемых, 20 августа 2024 года предоставил Госагентству лекарств следующую информацию: с учетом того, что затраты на производство возросли, нет возможности обеспечить прежнюю цену на этот медикамент, а также планируется изъять этот препарат из списка компенсируемых, сообщив о росте цен производителя с 1 октября 2024 года.

С учетом того, что в Регистре лекарств Латвии есть два аналога вышеупомянутого препарата - Salbutamol GSK 100 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija (00-0020) и Salbutamol Inteli 100 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija (13-0170) , цены на которые существенно ниже, (к тому же эти препараты внесены в список компенсируемых государством), призываем проконсультироваться с врачом о возможности впредь выписать эти аналоги ранее употребляемого медикамента.

Кроме того, согласно списку Национальной службы здоровья "О диагнозах и названиях компенсируемых медикаментов", больным с диагнозом астма препараты с активным веществом Salbutamolum компенсируются в размере 75%. А также, в соответствии с правилами Кабинета министров от 31 октября 2006 года Nr. 899 ("Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 3.6) пациенту, которому согласно этим правилам, положена компенсация затрат, если он младше 18 лет, расходы покрываются в полном размере , за исключением:

1. если пациенту выписаны нереферентные лекарства или медицинские средства, включенные в список компенсируемых средств и медикаментов А. В таком случае пациент покрывает разницу между аптечной ценой референтного лекарства и стоимостью нужного ему (нереферентного) медикамента. В эту сумму входит и НДС.

2. если пациенту выписаны лекарства из списка M, которые покрываются в порядке, предусмотренном пунктом правил 9.2;

3. если существуют ограничения на выплату компенсации, которые оговорены Первым приложением подпунктов 6.2.2. и 8.16.;

4. если стоимость лекарства превышает размер, определенный 100-м пунктом правил.

За дополнительным разъяснением нюансов просим обращаться в Национальную службу здоровья.

Бесплатный информационный телефон: 80001234

э-почта: nvd@vmnvd.gov.lv

А на сайте Госагентства лекарств есть полезный материал, в котором даются советы, как действовать, чтобы не переплачивать за медикаменты.