Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз незамедлительно снять запрет на импорт российской нефти и газа, сославшись на угрозу роста цен из-за сокращения поставок с Ближнего Востока. По словам Сийярто, Европа особенно уязвима, поскольку уже лишила себя российских энергоносителей, а война в регионе дополнительно сжимает мировое предложение.

"Когда предложение уменьшается, цены растут. Поэтому Европа сталкивается с риском резкого роста цен. Если ЕС сохранит санкции (против России), то это причинит серьезный ущерб европейцам и европейской экономике. Упор должен быть на защите интересов европейцев, а не на идеологии", - написал глава венгерского МИДа в соцсети Х в понедельник, 9 марта.

Операция США и Израиля против Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, через который проходит 33% мировой морской нефти и 20% морского газа. На этом фоне Катар предупредил, что в случае дальнейшего обострения конфликта с Ираном все производители энергоносителей в странах Персидского залива могут прекратить экспорт.

Заявление прозвучало вскоре после визита Петера Сийярто в Москву, где он 4 марта встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа на европейский рынок уже сейчас, не дожидаясь запланированного через месяц полного отказа Евросоюза от российского газа, и поручил правительству проработать этот вопрос.

Вместе с тем Путин заверил, что Россия останется "надежным поставщиком" для партнеров, которые сами являются "надежными контрагентами", и назвал в их числе Словакию и Венгрию.