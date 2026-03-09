Венгрия призвала ЕС снять запрет на энергоносители из России (1)

© Deutsche Welle 9 марта, 2026 15:50

Мир

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС грозит резкий рост цен на фоне снижения поставок с Ближнего Востока. Он призвал немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз незамедлительно снять запрет на импорт российской нефти и газа, сославшись на угрозу роста цен из-за сокращения поставок с Ближнего Востока. По словам Сийярто, Европа особенно уязвима, поскольку уже лишила себя российских энергоносителей, а война в регионе дополнительно сжимает мировое предложение.

"Когда предложение уменьшается, цены растут. Поэтому Европа сталкивается с риском резкого роста цен. Если ЕС сохранит санкции (против России), то это причинит серьезный ущерб европейцам и европейской экономике. Упор должен быть на защите интересов европейцев, а не на идеологии", - написал глава венгерского МИДа в соцсети Х в понедельник, 9 марта.

Сийярто предупредил, что в нынешних геополитических условиях европейцы сталкиваются с риском резкого скачка цен. "Если Брюссель сохранит санкции, то это нанесет серьезный ущерб европейской экономике, - отметил он. - . Основное внимание следует уделять защите интересов европейцев, а не идеологии".

 Операция США и Израиля против Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, через который проходит 33% мировой морской нефти и 20% морского газа. На этом фоне Катар предупредил, что в случае дальнейшего обострения конфликта с Ираном все производители энергоносителей в странах Персидского залива могут прекратить экспорт.

Заявление прозвучало вскоре после визита Петера Сийярто в Москву, где он 4 марта встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа на европейский рынок уже сейчас, не дожидаясь запланированного через месяц полного отказа Евросоюза от российского газа, и поручил правительству проработать этот вопрос.

Вместе с тем Путин заверил, что Россия останется "надежным поставщиком" для партнеров, которые сами являются "надежными контрагентами", и назвал в их числе Словакию и Венгрию.

Комментарии (1)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

