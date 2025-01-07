Венгерский след Мартина Гаусса: от пилота «Боинга» до главы «airBaltic»

А мы пока посмотрим историю успеха председателя правления латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Мартина Гаусса - от пилота "Боинга" до руководителя авиакомпании.

Итак, соответственно открытым данным - Википедии, 15 апреля 2009 г. генеральным директором компании Malév был избран бывший пилот Boeing 737, генеральный директор DBA и Cirrus Airlines Мартин Александр Гаусс.

...Malév (акроним от Magyar Légiközlekedési Vállalat с венг. — «Венгерская авиационная корпорация», Малев), также Malév Hungarian Airlines — флагманская авиакомпания Венгрии с 1956 по 2012 годы, базировалась в Международном аэропорту Будапешт Ферихедь. Malév являлся членом альянса Oneworld в 2007—2012 годах.[1]

Дата основания: 1946 (как венгерско-советское совместное предприятие)

Прекращение деятельности: 3 февраля 2012 года

Дочерние компании: Malév Express[вд]. Штаб-квартира: Будапешт, Венгрия

На пике своей деятельности компания выполняла рейсы по 50 направлениям в 24 страны на 22 самолетах[2].

3 февраля 2012 года авиакомпания прекратила полёты по причине проблем с ликвидностью из-за решения Еврокомиссии, запретившей правительству страны субсидировать перевозчика[3].[4]

....25 ноября 1956 года Венгрия приобрела долю СССР в Maszovlet, эту дату считают днём рождения Malév. Авиакомпания постепенно расширяла свою деятельность, открывались рейсы в соседние страны, а после получения в 1968 году реактивных самолётов Ту-134 — по Европе и на Средний Восток. Ещё до политических изменений 1989 года Малев начал выводить из эксплуатации советскую технику и приобретать западные самолёты, первый Boeing 737-200 поступил в эксплуатацию 18 ноября 1988 года.

Последний Ту-154 был выведен из эксплуатации в 2001 году. В 2003 году Malév начал замену Boeing серии 737 Classic на 737 Next-Generation. До прекращения функционирования в 2012 году авиакомпания использовала 18 Boeing 737 и один Boeing 767-300ER для дальнемагистральных рейсов, а также несколько Fokker 70 и Canadair CRJ-200 на коротких маршрутах.

С 1999 по 2007 года 99,5 % акций Malév принадлежало венгерскому государственному агентству ÁPV Rt. (Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.), оставшиеся 0,5 % находились в руках мелких акционеров. ÁPV Rt продало государственный пакет Malév за 200 миллионов форинтов (793,6 тысячи евро) компании AirBridge Zrt, одним из акционеров которой являлся Борис Абрамович. Airbridge обязался инвестировать в венгерского перевозчика 50 миллионов евро, а также выплатить 51,6 миллиона евро долгов авиакомпании[5]. Государственная компания Malév Vagyonkezelő Kft. взяла кредит в размере 20 миллиардов венгерских форинтов (68 млн. евро) у Magyar Fejlesztési Bank[6].

По состоянию на февраль 2007 года, AirBridge принадлежало 99,9 % акций авиакомпании.[1]

В конце января 2009 года компания перешла под управление Внешэкономбанка, который приобрёл миноритарный пакет акций AirBridge Zrt в размере 49%. Сделка завершилась 18 марта 2009 г. «Аэрофлот» был нанят как управляющая компания со стороны ВЭБа.[7] 51% акций остался в собственности Венгрии.

...15 апреля 2009 г. генеральным директором компании был избран бывший пилот Boeing 737, генеральный директор DBA и Cirrus Airlines Мартин Александр Гаусс. Под его руководством удалось достичь коэффициента загрузки выше среднего по отрасли среди «традиционных» авиакомпаний, сравнимого с коэффициентом бюджетных авиакомпаний. Однако в это же время убытки авиакомпании удвоились и превысили 24 миллиарда форинтов за 2009 год, а за два года компания была вынуждена зафиксировать свои самые большие убытки в размере почти 50 миллиардов форинтов (свыше 180 млн евро)[8][9].

Под его руководством удалось достичь коэффициента загрузки выше среднего по отрасли среди «традиционных» авиакомпаний, сравнимого с коэффициентом бюджетных авиакомпаний. Однако в это же время убытки авиакомпании удвоились и превысили 24 миллиарда форинтов за 2009 год, а за два года компания была вынуждена зафиксировать свои самые большие убытки в размере почти 50 миллиардов форинтов (свыше 180 млн евро).

10 марта 2010 г. Внешэкономбанк выплатил предоставленную им банковскую гарантию на сумму 32 млн евро в счет арендной платы, подлежащей выплате Национальному доверительному управляющему Венгрии за активы, оставшиеся в государственной собственности в 2007 г., со стороны AirBridge[10]. 11 марта подписной капитал авиакомпании был уменьшен до 4 миллиардов венгерских форинтов, и было произведено увеличение капитала на 26,82 миллиарда венгерских форинтов, из которых 25,36 миллиарда было подписано Венгерским национальным управлением активами, что снова сделало государство мажоритарным владельцем авиакомпании с долей 95%. Остальные 5 % остались в руках AirBridge[10].

Анализ деятельности, проведенный по поручению правительства правления Орбана в 2010 году, показал, что Malév по существу нежизнеспособен: его деятельность неустойчива, и к 2012 году нет шансов на достижение безубыточности, как то обещал гендиректор Мартин Гаусс. Основными причинами этого являлись резкое падение доходов и потеря пассажиров из-за плохого графика, а также невыполнение принятого бизнес-плана, предусматривавшего увеличение пассажиропотока и выручки параллельно со снижением затрат. Изменение расписания произошло в пользу конкурентов, которые переняли у Malév рейсы с южных и восточных направлений на запад, а также на Скандинавию[11].

В 2010 году Европейская комиссия по инициативе частной Wizz Air начала расследование законности фактической национализации Malév, поскольку правила ЕС запрещают авиакомпаниям получать государственные субсидии[12]. Летом 2011 года Еврокомиссия официально предложила венгерскому правительству считать оспариваемую государственную помощь приемлемой после представления программы реструктуризации. В случае невыполнения этого требования, т. е. без достижения устойчивости компании, компания Malev должна была вернуть деньги в бюджет. При этом Внешэкономбанк оставался главным кредитором авиакомпании, выдав ей 102 млн евро[9]. Еще 171 млн долларов в нее вложило правительство[2].

За 2010 год авиакомпания незначительно снизила свои убытки: с 24,84 до 24,56 млрд форинтов (91,32 млн €) вместо обещанных менеджментом 20 миллиардов. Она перевезла 2,984 млн пассажиров (минус 8 % по сравнению с предыдущим годом), количество рейсов сократилось на 13[9]. Эти сокращения руководство объясняло влиянием извержения исландского вулкана и ростом цен на керосин[9].

27 мая 2011 года Мартин Гаусс был уволен с должности генерального директора решением акционерного собрания[9][13]. Есть версия, что одной из причин ухода Мартина Гаусса с поста генерального директора Malév был потолок вознаграждения, установленный для всех руководителей государственных компаний в 2010 году вновь избранным правительством во главе с Виктором Орбаном: 8000 евро в месяц брутто (около 5000 евро нетто)[2].

В январе 2012 года Комиссия объявила незаконными как обратный выкуп, так и ряд других грантов и сделок в период с 2007 по 2010 год; она приказала Malev выплатить в общей сложности около 100 миллиардов форинтов государственной помощи и запретила венгерскому государству оказывать дальнейшую помощь[3]. Затребованная сумма соответствовала годовой выручке компании[2].

3 февраля 2012 года авиакомпания объявила о полном прекращении полётов, объяснив это тем, что поставщики услуг требуют от неё предоплаты. 14 февраля она была объявлена неплатежеспособной. Два её последних самолета были забраны кредиторами в начале 2013 года: один в Ирландии, другой в Израиле.

...Мартин Александр Гаусс продолжил карьеру - уже осенью 2011 году он стал претендовать на пост руководителя airBaltic. А в 2024-м году латвийский премьер Эвика Силиня заявила, что в целом "airBaltic" работает хорошо, и работа должна продолжаться...