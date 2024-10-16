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Великобритания предложит безработным уколы для снижения веса

Euronews 16 октября, 2024 11:15

Мир 0 комментариев

Назначение уколов для снижения веса безработным с ожирением в Великобритании может раскрыть экономический потенциал "европейского толстяка", считает министр здравоохранения.

Минздрав Великобритании обнародовал планы, согласно которым безработным с диагнозом «ожирение» предложат уколы для снижения веса, и тем самым помогут им вернуться к работе — чтобы в конечном итоге ускорить рост британской экономики.

Речь идёт об инвестициях в размере 280 млн фунтов стерлингов (336 млн евро) от компании Lilly, одного из крупнейших в мире производителей препаратов для сжигания жира.

В компании заявляют, что программа позволит выяснить неклинические эффекты подобных веществ: влияние на рынок труда, производительность экономики и нагрузку на систему здравоохранения.

Глава минздрава Уэс Стритинг, в свою очередь, уверен, что новый класс лекарств может оказать «огромное» воздействие на проблему ожирения и заставить Британию работать.

В своей колонке в Daily Telegraph он нарисовал мрачную картину здоровья нации, сказав: "Мы, как страна, едим больше, питаемся менее здоровой пищей и меньше занимаемся спортом. Издержки для человека очевидны - менее здоровая и короткая жизнь".

"Расширяющиеся талии также ложатся тяжелым бременем на нашу службу здравоохранения, обходясь NHS в 11 млрд фунтов стерлингов (13 млрд евро) в год - даже больше, чем курение. И это сдерживает нашу экономику. Болезни, вызванные ожирением, заставляют людей брать в среднем четыре дополнительных больничных дня в год, а многие вынуждены вообще не работать".

Масштабы проблемы огромны

По словам представителя правительства Великобритании, ожирение является второй по величине предотвратимой причиной рака и одним из основных факторов, способствующих ухудшению здоровья, которое мешает людям полноценно работать.

Есть надежда, что сотрудничество правительства Великобритании с крупными фармацевтическими компаниями станет предвестником новой эры технологических достижений, которые улучшат долгосрочные результаты для людей, страдающих ожирением.

Представитель правительства сказал: "При всех проблемах, стоящих перед здоровьем нашей нации, у нас есть два огромных преимущества: одни из ведущих научных умов в мире и Национальная служба здравоохранения с огромным потенциалом.

"Если мы сможем объединить эти два фактора, пациенты в нашей стране смогут пожинать плоды революции в медицинской науке, разворачивающейся на наших глазах".

Успешные испытания препарата Mounjaro (аналога Ozempic), который называют самой эффективной инъекций для похудения на рынке, крайне важны для плана Стритинга по возвращению тучных людей на работу. В качестве места проведения первых испытаний был выбран Большой Манчестер.

Согласно цифрам, ожирение в настоящее время обходится экономике страны в 3,2 млрд фунтов стерлингов (3,8 млрд евро) ежегодно, около половины из которых приходится на снижение производительности труда.

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