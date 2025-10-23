Вдруг ограбят как Лувр? Латвийские музеи задумались о безопасности

Кража, произошедшая во Франции в Лувре, где в воскресенье были похищены ювелирные изделия общей стоимостью около 88 миллионов евро, вновь актуализировала вопрос о безопасности экспонатов в музеях Европы.

LNMM подчеркивает, что обязанности основателей музеев и самих музеев по защите экспонатов закреплены в Законе о музеях и в постановлениях Кабинета министров о Национальном музейном фонде. Деркусова пояснила, что музеи обязаны оценивать риски, устанавливать внутренние процедуры безопасности и выбирать для каждого предмета наиболее безопасный способ экспонирования.

Кроме того, соответствие государственных аккредитованных музеев нормативным требованиям регулярно оценивается в процессе аккредитации. Деркусова отметила, что совершенствование нормативных актов имело бы смысл только в том случае, если было бы обеспечено дополнительное финансирование — для оплаты труда сотрудников, услуг охраны и обслуживания технических систем безопасности. Она также добавила, что описание процедур безопасности и технических систем LNMM не подлежит публичному разглашению.

Директор Латвийского национального исторического музея (LNVM) Арнис Радиньш в беседе с агентством LETA подчеркнул, что учет и хранение коллекции LNVM соответствуют требованиям, установленным в нормативных актах о Национальном музейном фонде. Он отметил, что в музее установлены системы сигнализации и видеонаблюдения, дежурят круглосуточные охранники, действует система запирания дверей, имеются сейфы для особо ценных предметов, а также определены ответственность сотрудников и порядок обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в краже в Лувре участвовали четыре человека, которые в масках ворвались в музей и за семь минут скрылись, похитив восемь ювелирных изделий XIX века, в том числе украшения императрицы Евгении и королевы Марии Амалии. В поисках подозреваемых участвуют около ста следователей, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать всё возможное, чтобы воры были пойманы, а драгоценности — возвращены.

Во Франции в ночь на понедельник был ограблен ещё один музей — преступники похитили почти 2000 золотых и серебряных монет, сообщили власти в среду. Ограбление произошло в Доме Просвещения Дени Дидро в департаменте Верхняя Марна.