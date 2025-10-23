Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

Вдруг ограбят как Лувр? Латвийские музеи задумались о безопасности

© LETA 23 октября, 2025 18:07

Новости Латвии 0 комментариев

Повышение стандартов безопасности музеев Латвии было бы целесообразным при условии выделения дополнительного финансирования, такое мнение агентству LETA выразила директор Латвийского национального художественного музея (LNMM) Ивета Деркусова.

Кража, произошедшая во Франции в Лувре, где в воскресенье были похищены ювелирные изделия общей стоимостью около 88 миллионов евро, вновь актуализировала вопрос о безопасности экспонатов в музеях Европы.

LNMM подчеркивает, что обязанности основателей музеев и самих музеев по защите экспонатов закреплены в Законе о музеях и в постановлениях Кабинета министров о Национальном музейном фонде. Деркусова пояснила, что музеи обязаны оценивать риски, устанавливать внутренние процедуры безопасности и выбирать для каждого предмета наиболее безопасный способ экспонирования.

Кроме того, соответствие государственных аккредитованных музеев нормативным требованиям регулярно оценивается в процессе аккредитации. Деркусова отметила, что совершенствование нормативных актов имело бы смысл только в том случае, если было бы обеспечено дополнительное финансирование — для оплаты труда сотрудников, услуг охраны и обслуживания технических систем безопасности. Она также добавила, что описание процедур безопасности и технических систем LNMM не подлежит публичному разглашению.

Директор Латвийского национального исторического музея (LNVM) Арнис Радиньш в беседе с агентством LETA подчеркнул, что учет и хранение коллекции LNVM соответствуют требованиям, установленным в нормативных актах о Национальном музейном фонде. Он отметил, что в музее установлены системы сигнализации и видеонаблюдения, дежурят круглосуточные охранники, действует система запирания дверей, имеются сейфы для особо ценных предметов, а также определены ответственность сотрудников и порядок обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в краже в Лувре участвовали четыре человека, которые в масках ворвались в музей и за семь минут скрылись, похитив восемь ювелирных изделий XIX века, в том числе украшения императрицы Евгении и королевы Марии Амалии. В поисках подозреваемых участвуют около ста следователей, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать всё возможное, чтобы воры были пойманы, а драгоценности — возвращены.

Во Франции в ночь на понедельник был ограблен ещё один музей — преступники похитили почти 2000 золотых и серебряных монет, сообщили власти в среду. Ограбление произошло в Доме Просвещения Дени Дидро в департаменте Верхняя Марна.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:20 24.10.2025
Литва: под крылом самолёта – российского самолёта!
Sfera.lv 42 минуты назад
Месси продлил контракт
Sfera.lv 2 часа назад
Маск: повелитель роботов
Sfera.lv 2 часа назад
Ватикан: первая молитва за 500 лет
Sfera.lv 2 часа назад
Выход из Стамбульской конвенции будет срочным
Bitnews.lv 14 часов назад
Язык приравняли к безопасности
Bitnews.lv 14 часов назад
Владельцами «Arēna Rīga» косвенно стали дочери Савицкиса
Bitnews.lv 15 часов назад
Rail Baltica в Литве дошла до 114 км
Bitnews.lv 15 часов назад

Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica»

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Читать
Загрузка

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Читать

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено?

Выбор редакции 21:58

Выбор редакции 0 комментариев

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Читать

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Читать

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется

Бизнес 21:09

Бизнес 0 комментариев

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Читать

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Читать