Он отметил, что много говорится о том, как украинцам удается противостоять в войне против России, и здесь важна моральная сила армии, а ее формирует принадлежность военнослужащих к своему подразделению, к своим вооруженным силам. По словам Пуданса, чувство принадлежности к армии строится в том числе через историю и традиции.

"Сабля - своего рода подтверждение для офицера, чего он достиг", - подчеркнул командующий НВС, напомнив, что эта традиция была восстановлена в 2018 году.

По мнению Пуданса, традицию важно сохранить, однако объем необходимых для закупки сабель средств в реальности намного меньше озвученного, поскольку необходимо столько сабель, сколько в конкретный год выпускается офицеров.

Как сообщалось, министр обороны Андрис Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель для офицеров.

Спрудс подчеркнул, что традиции важны и их следует чтить, однако расходы необходимо тщательно продумать и сократить, так как приоритетом в настоящее время является укрепление боевого потенциала армии.

Как сообщалось, Министерство обороны в ближайшие годы запланировало 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров НВС. На поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже были заключены договоры на сотни тысяч евро, выяснило агентство ЛЕТА.

Сабли предназначены для вручения офицерам - выпускникам Национальной академии обороны. Традиция вручения сабель была начата в 1920 году.