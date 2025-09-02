Вау!! Наши обыграли португальцев и близки к выходу в полуфинал!

Латвийская команда победила со счетом 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) и, если сборная Сербии выиграет сегодняшний матч с командой Чехии, она выйдет в плей-офф.

Кристапс Порзиньгис набрал 21 очко и девять подборов, Роландс Шмитс - 15 очков и семь подборов, Давис Бертанс - 14 очков и шесть подборов, а Дайрис Бертанс - 11 очков.

В группе А перед матчем Сербия - Чехия Турция одержала четыре победы в четырех матчах, Сербия - три победы в трех матчах, и обе страны обеспечили себе место в плей-офф. Латвия одержала две победы в четырех матчах, а Эстония и Португалия - по одной. Чехия проиграла все три матча.

Латвия сыграет с Чехией в последнем матче группы А в среду.