Вашингтон в ближайшие дни рассмотрит все возможные способы давления на Россию: министр

-Президент Путин после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, действовал совершенно противоположным образом тому, что, как он заявлял, он намеревался сделать. По сути, он самым подлым, самым отвратительным образом усилил бомбардировки, — сказал Бессент в интервью Fox News.

«Поэтому, я думаю, что с президентом Трампом все варианты возможны, и, думаю, мы будем их очень внимательно изучать на этой неделе», — отметил он.

Владимир Путин на саммите в Китае заявил, что «понимания», достигнутые с Дональдом Трампом на переговорах 15 августа, могут открыть «дорогу к миру», не уточнив, о каких именно «пониманиях» идет речь.