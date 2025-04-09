Такого массового исхода зрителей Клайпеда ещё не видела

«В первые минуты спектакля в зале Клайпедского Дворца рыбаков собралось несколько сотен зрителей. После первых реплик на украинском языке женский голос выкрикнул: "С*ки". За этим последовал гул и отрывистые аплодисменты. Затем из зала посыпались оскорбления и мат: "Хохлы" — это было самое мягкое из того, что нам кричали. Начался хаос», — вспоминает Олександр Давлатян, сыгравший главную роль.

Агрессивные зрители топали ногами, кричали и не реагировали на просьбы тех, кто был не против посмотреть спектакль на украинском языке. Люди стали массово покидать зал. По словам организатора культурных мероприятий Дворца рыбаков Расы Аушкалнене, таких массовых уходов она не видела — зал покинули около 200 человек, треть партера.

Почему на афише был русский, а не украинский?

Альгирдас Гузаускас, директор общественного учреждения «Эра событий», организовавшего мероприятие, утверждает, что театр заранее не сообщил, что спектакль в Клайпеде пройдёт на украинском. После представления он спросил у представителей театра, почему они изменили язык. Те ответили, что испугались: если бы сразу указали украинский язык, их могли бы просто не пустить.

Гузаускас в интервью LRT.lt заявил, что если бы его заранее предупредили об украинском языке постановки, он бы организовал субтитры. На это Давлатян ответил, что ещё до гастролей театром было направлено видео спектакля на украинском языке. Возможность субтитров обсуждалась, но организаторы заявили, что у площадки нет технических возможностей для их реализации.

Также Гузаускас добавил, что вся организация гастролей в Балтии шла через Таллинн, и именно эстонские партнёры сообщили, что язык спектакля — русский. Позже он узнал, что Одесскому театру в Украине якобы было дано указание не выступать за границей на русском языке: «Им сказали: будете играть на языке оккупантов — можете обратно не возвращаться, а театр будет закрыт».

Однако Давлатян это отрицает: «Это враньё. У нас на государственном уровне утверждено, что все театры должны использовать исключительно украинский язык в своих выступлениях».

Актеров выставили диверсантами, а организаторам пригрозили Путиным

Гузаускас не сдерживал критики в адрес театра. По его словам, поведение одесситов «закрыло двери всем приличным украинским коллективам на ближайшие пять лет — их больше никто не примет».

После спектакля в соцсетях в Литве развернулась бурная дискуссия. Пользователи отмечали, что организаторы не хотят брать на себя ответственность за неверную информацию в афише.

«Может, они специально это сделали, чтобы привлечь больше людей. Возможно. Я не знаю всех этих нюансов. Может, наш представитель не так донёс информацию», — говорит Давлатян.

Он считает несправедливым, что организатор, утверждая, будто не был предупреждён, выставляет виноватым театр: «Нас теперь представляют диверсантами или засланными агентами — мол, договаривались об одном, а сделали совсем другое. Нет. Это подло и неправильно».

Гузаускас в ответ сообщил, что после клайпедского спектакля ему стали поступать угрозы: «Пишут: „Путин придёт — тебя, б***ь, расстреляем первым“».

«Страшный сон для артиста»

Воспоминания о выступлении в Клайпеде для актёров стали настоящим стрессом. Давлатян говорит, что для труппы это был шок и страшный сон, тем более что Клайпеда была первым городом Европы, где театр представил спектакль «Будьте вы счастливы!». После агрессивной реакции зала некоторые актёры боялись выходить на сцену в других городах.

Дальше коллектив направился в Ригу, Даугавпилс, Таллинн и Вильнюс. И везде приём оказался значительно более тёплым.

LRT.lt связался с Астридой Лещинской, руководителем Даугавпилсского центра культуры, на сцене которого 30 марта прошёл спектакль? пишет портал Grani.lv. По её словам, зал в тот вечер покинули от 30 до 40 человек.

«Реплик против украинского языка не было. У нас, наверное, народ воспитанный», — отметила она, добавив, что никакого скандала не было. Она уточнила, что зал рассчитан на 1070 мест и был заполнен на 80-90 процентов.

Своими впечатлениями делится и Давлатян: «В Даугавпилсе они сидели тихо, как мыши, вникали в происходящее. Зал был большой, и людей было много. Возможно, кто-то ушёл, я не знаю. Но большинство остались — это было видно».

В то же время актёр признаёт: никто в труппе не предполагал, что спектакль на украинском вызовет такой резонанс.

По завершении гастролей Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши опубликовал в своих соцсетях благодарность Литве, Латвии и Эстонии за поддержку Украины. Театр отметил, что гастроли стали для коллектива серьёзным испытанием. Инцидент в Клайпеде был назван «действием провокаторов». В театре подчеркнули, что все договорённости были зафиксированы в подписанных контрактах, и выразили готовность предоставить документы всем заинтересованным сторонам.