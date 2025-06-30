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Как же «латышская Латвия»? Херманис предлагает сдать территорию страны в аренду

Редакция PRESS 30 июня, 2025 15:51

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Режиссер Алвис Херманис вновь озвучил в Фейсбуке парадоксальную идею по развитию государства. На этот раз он предлагает сдать территорию с страны...в аренду...

-На последних выборах жители центра Риги, которые не могут не видеть ежедневно, насколько этот пустой город приуныл и деградировал со времен Стакиса, снова массово проголосовали за Прогрессивных. Ок.
Сам я в выборах не участвовал (т.к. считаю партийную систему LV фальсификацией демократии. Но это только моя проблема, я никому не навязываю свое мнение).

Я знаю, что мои мысли обычно только нервируют людей, поэтому поделюсь своим последним предложением.

Выбраться из ямы обычно можно только путем принятия логических решений. Учитывая неспособность латышей организовать свою территорию, предлагаю сдать ее часть в аренду государству Израиль.

Израиль в 4 раза меньше Латвии и рано или поздно ему понадобится запасной аэродром (в долгосрочной перспективе они там не удержатся). До войны в Риге, Курземе, Латгалии уже проживало не менее 100 000 евреев, их присутствие здесь было бы исторически логичным. Это был бы уникальный вклад IQ в нашу страну и народ, не говоря уже об улучшении обороноспособности. Израиль сейчас является страной стартапов №1, а евреи вообще классные люди по моему опыту (я там работал и жил).

В будущем самая большая битва между странами будет за человеческие ресурсы. Я предлагаю предложить Израилю стать ближайшим партнером и компаньоном Латвии прямо сейчас, сдав им в аренду часть нашей территории в долгосрочной перспективе.

Если у кого-то есть еще более прогрессивный план, было бы интересно его услышать.

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