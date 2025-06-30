Если сомневаешься — значит, он не съедобен: микологи предупреждают об опасности первых грибов

«Если сейчас начать срывать любые маленькие грибочки, там ведь не видно признаков. Не видно, есть ли пластинки или трубочки, есть ли кольцо или нет, ничего не видно. Люди вместо белых или сыроежек могут насобирать что-то абсолютно несъедобное или даже ядовитое, если не могут определить, что это за гриб. Грибы можно собирать только в том случае, если точно и безошибочно знаешь, что это за вид. Если у человека возникает вопрос, съедобен ли гриб — значит, он не съедобен, потому что человек его не узнаёт», — подчеркнула Инита Даниэле.

В Латвии дары леса собирает более половины жителей — сбор грибов и их использование традиционно были важным источником пищи, а также применялись в народной медицине, быту и обрядах. Многие из этих способов использования — старинные методы консервирования грибов, окрашивание натуральных волокон, получение грибных чернил и трута — сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за утраты знаний и традиций использования, подчёркивает Латвийское микологическое общество.

Возрождение древних умений — это не просто популяризация утраченных знаний, но и важный вклад в сохранение элементов нематериального культурного наследия. Эти навыки до сих пор можно сохранить, осваивая традиционные ремесленные техники, которые в наши дни укрепляют как культурную идентичность общества, так и эмоциональное здоровье, а также могут оказаться полезными в кризисных ситуациях.

Латвийское микологическое общество напоминает, что сбор и использование грибов — это живая и современная часть латвийской культурной традиции, и именно поэтому на фестивале «Baltica» активно популяризировалось связанное с этим нематериальное культурное наследие.