Опасно же! Люди требуют дополнительный пешеходный переход, хотя чуть дальше уже есть «зебра»

До начала реконструкции моста Йорга Земитана сын Анды пересекал улицу, переходя улицу Иерикю под мостом, но из-за строительных работ движение для пешеходов там теперь закрыто!

Опрошенные программой Bez Tabu рижане считают, что на перекрестке улиц Браслас и Иерикю необходимо, хотя бы временно, установить пешеходный переход. Однако эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис придерживается иного мнения и призывает жителей планировать время для перехода на другую сторону улицы, делая это безопасно — по пешеходной «зебре», расположенной дальше от перекрестка.

По его мнению, пешеходный переход, даже временный, оборудованный прямо на перекрестке — небезопасное решение для пешеходов. В любом случае его необходимо устраивать на расстоянии от перекрестка.

Завершение строительных работ ожидается только осенью следующего года, однако ограничения движения сохранятся не так долго. В будущем планируется реконструкция перекрестка улиц Иерикю и Браслас, и тогда можно будет рассмотреть возможность переноса пешеходного перехода.