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Нехорошо с доносом получилось: возможный информатор спецслужбы раскрыл карты (2)

© Lsm.lv 1 июля, 2025 18:14

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В соцсетях большой резонанс вызвало признание Каспара Розитиса в том, что он якобы по заданию Службы госбезопасности (VDD, СГБ) посещал мероприятия активистов и передавал информацию в спецслужбу. Возможно, именно после его доноса россиянин Владислав Романенко — получил приказ о выдворении из Латвии. Это удивило даже самого доносчика, рассказывает rus.lsm.lv. 

Большой резонанс в фейсбуке вызвала публикация Каспара Розитиса, известного в соцсетях под именем Анна Безмиегс. Автор утверждает, что сотрудничал со Службой госбезопасности. За работу ему обещали телефон, велосипед и 300 евро в месяц.

Вот как это было, по словам Розитиса: «Сначала я пошел чисто из любопытства...Потом уже...подписал договор о неразглашении информации. И потом они рассказали, что вот предложение — периодически ходить на какие-то мероприятия и потом пересказывать, что там происходит. И я сначала согласился, потому что казалось интересным. Я в первый раз о чем-то таком слышал в жизни. Думал, что узнаю что-то новое и сделаю что-то важное».

По словам Розитиса, он должен был посещать агитационные палатки отдельных партий перед выборами в самоуправления, а также — мероприятия, которые проводятся в Maiznīca — это некоммерческое общество левого толка. Что это за центр?

«Мероприятия самые разные — вечера фильмов, открытые дискуссии, творческие мастерские, игры. Да, иногда дискуссии на политические темы — права квиров, права женщин, происходящее в Палестине. И потом просто обсуждаем, кто что думает по этому поводу. Также у нас везде написано, что любой призыв к ненависти, негативным действиям — мы этого не допускаем. Не у всех всегда в дискуссиях совпадают мнения — но это никогда не было проблемой», — говорит представитель центра Maiznīca Дарта.

В Maiznīca подтверждают: Каспар Розитис действительно ходил почти на каждое их мероприятие на протяжении двух месяцев. А дальше случилось следующее: один из участников Maiznīca, гражданин России Владислав Романенко, который около 8 лет проживал в Латвии по постоянному виду на жительство, получил постановление от МВД — о выдворении из Латвии...

Возможный информатор СГБ Каспар Розитис припоминает, что мог встретить Романенко:"...Я отослал презентацию, про которую он рассказывал — он больше рассказывал про марксизм. Это, наверное, СГБ и не понравилось. У него глубокий интерес к марксизму и коммунизму… Ну… тут вопрос соразмерности. Основание ли это для выдворения? Во время встречи с СГБ я спрашивал: окей, вы выдворили вот этого парня, про которого всё, что я знаю — это что ему нравится марксизм. А Татьяна Жданок, про которую есть открытые доказательства о связи с Кремлем — она может спокойно въезжать в Латвию? Тогда это спорный вопрос о соразмерности.

«То, что делал Владислав, и то, что происходит в Maiznīca — никак не является ничем радикальным, и никогда не было призывов ни к ненависти, ни к каким-то радикальным действиям», — заявила представитель центра Дарта.

Вот что о случившемся рассказывает сам Владислав Романенко: «Поскольку я сейчас учусь в университете, у меня была презентация о семиотике идеологии. Я получил 9 за эту презентацию и подумал: была бы интересная дискуссия. И решил организовать ее в Maiznīca..."

Почему Каспар Розитис решил рассказать о возможном сотрудничестве с СГБ, несмотря на, по его словам, подписанный договор о неразглашении?

"Мы посмотрели фильм, он был таким тяжелым, про Палестину. И мы его потом обсуждали...После всех этих разговоров у меня возникло чувство: помогаю ли я этому продолжаться, сообщая об этом СГБ? И какое это имеет влияние? И возможно, в конкретных случаях это больше несет что-то плохое, а не хорошее? И я думал, как из этого всего выйти. Если я расскажу только Maiznīca, а потом выяснится, что там действительно было что-то неблагоприятное для страны — я буду чувствовать себя плохо, что я вот предал СГБ. А если я скажу только СГБ, что прекращаю сотрудничество — то есть риск, что они просто пошлют другого информатора, и все будет как раньше. И я тогда бы ничего не поменял. А тут я всем вовлеченным сторонам рассказал обо всем".

— Ты сам себя считаешь правильным кандидатом для такой работы?

— Нет, точно нет...Я в вотсаппе, кажется, их в начале предупреждал, что есть большой риск, что это сотрудничество долго не протянет. Что я могу быстро раскрыть информацию, если мне что-то не понравится. Ну и вопрос, насколько это этично для человека, у которого есть проблемы с импульсивностью… 

— То есть ты сам признаешь, что у тебя есть какие-то ментальные проблемы? Как бы ты их описал?

— Депрессивность. Депрессия и импульсивность. Расстройства личности.

Службой госбезопасности на запрос журналистов ответила, что "конкретное лицо не является и никогда не являлось сотрудником СГБ". Являлось ли это лицо информатором - не сообщили.

...Владислав Романенко и центр Maiznīca решение о выдворении будут оспаривать в суде, сообщила Дарта: «Мы хотим думать и верить в то, что в Латвии все-таки есть право на свободу слова. И это один из наших главных аргументов — что у людей должна быть возможность говорить об интересующих их вещах без страха быть выдворенными».

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Комментарии (2) 26 реакций
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