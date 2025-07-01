Не только на электричках: подростки цепляются за рижские автобусы

"Можно долго дискутировать о том, как мы проводили время в детстве... Но, надеюсь, мамы и/или папы узнают своих юных тиктокеров (двое в автобусе снимали на телефон этот прелестный трюк) и объяснят, что это не самый лучший вариант, как набрать просмотров.

P.S. Паренек так бы и поехал, с угрозой оказаться под машиной, но муж посигналил, спугнув юного каскадера", - отметила автор публикации.

В основном "зацеперы", как называют это движение с соцсетях, катаются на поездах и электричках. Но совсем недавно в Лиепае очевидцы запечатлели двоих подростков, также уцепившихся за автобус.

Риск такого развлечения довольно велик - можно не удержаться и слететь под колеса либо самого автобуса, либо идущей сзади машины.