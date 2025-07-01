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Укрепляем армию: НВС планируют начать дополнительный набор солдат для профессиональной службы

Редакция PRESS 1 июля, 2025 12:24

Новости Латвии 0 комментариев

Photo by Jung Yeon-je / AFP

С июля Национальные вооруженные силы (НВС) планируют начать дополнительный набор 500 военнослужащих профессиональной службы.

Минобороны надеется, что дополнительный набор позволит НВС уже в этом году достичь численности состава в 8000 военнослужащих, а также поможет оперативно укреплять подразделения профессиональной службы и еще теснее интегрироваться в оборонную структуру НАТО.

Чтобы обеспечить ускоренное заполнение 500 мест в подразделениях НВС в этом году на выплату зарплат предусмотрено до 7,7 млн евро. Средства будут перераспределены между бюджетными программами Министерства обороны.

Так как в плане развития НВС на 2025-2036 годы учтено увеличение числа военнослужащих, часть этих должностных мест уже запланирована в бюджетной базе на 2026 год. Таким образом, в 2026 году для выплаты зарплат 228 военнослужащим необходимо финансирование в размере 6,5 млн евро.

Пополнение личного состава необходимо как среди офицеров, так и инструкторов и солдат. В первую очередь будет пополнен состав механизированной бригады сухопутных сил, экипажей боевых машин пехоты, подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и кадетов Национальной академии обороны.

Как сообщалось, концепция государственной обороны предусматривает увеличение численности НВС к 2030 году в условиях мира до 31 000 военнослужащих, в том числе 4000 солдат службы государственной службы, 8000 профессиональных военнослужащих, 12 000 земессаргов и 7000 резервистов.

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