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Клеймо на животе пленного бойца ВСУ выжег хирург в Донецке

© Deutsche Welle 30 июня, 2025 15:33

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Хирург в госпитале Донецка прооперировал раны пленного бойца ВСУ Андрея Переверзева, но выжег ему клеймо "Слава России" на животе. Об этом сам мужчина рассказал журналистам.

Клеймо "Слава России" на животе украинского военнопленного Андрея Переверзева выжег хирург в госпитале Донецка. Об этом сам Переверзев рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу United24Media, опубликованном в субботу, 28 июня.

Клеймо на животе пленного

Фото с клеймом на животе появилось в соцсетях в начале июня - вскоре после нескольких раундов обмена пленными между Россией и Украиной. Украинский дерматолог Александр Туркевич рассказал DW, что ожог, скорее всего, был сделан с ведома российских медиков, а, возможно, даже и самим хирургом. Туркевич добавил, что украинские врачи смогут убрать рубец.

По данным United24, Переверзев служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он был ранен взрывом гранаты и попал в плен в феврале 2024 года в Донецкой области.

Врачи вылечили рану, но выжгли надпись паяльником.

По словам мужчины, он просил взявших его в плен о смерти, но те сохранили ему жизнь. Почти сутки его били и прикладывали электрический ток к ранам, после чего отправили в один из госпиталей Донецка с завязанными глазами. Там его прооперировали, промыли и зашили раны, удалили пострадавшую от взрыва часть внутренних органов.

Затем Переверзева перевели в 15-ю больницу Донецка. Лишь там он увидел, что во время операции ему выжгли клеймо на животе. Мужчина считает, что это сделал хирург, проводивший операцию, скорее всего, медицинским паяльником.

По словам бывшего пленного, в больнице продолжались пытки и избиения. Затем его отправили в колонию в городе Чистяково Донецкой области. Там пленных также били дубинками. Оттуда он освободился в конце мая 2025 года. Переверзев заявил о желании вернуться на службу в ВСУ, если разрешат врачи.

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