Ритуал для привлечения лета или день стирки у русалок? Соцсеть развеселило странное зрелище (ФОТО)

"Еду по случайной грунтовке, и внезапно на мосту лифчики висят", - удивляется он.

В комментариях народ гадает, что бы это значило.

- Где лифчики, там и титьки должны быть. Не останавливайся, продолжай идти.

- Говорят, что, проходя по новому мосту, загадывают желания... Много дам прошло, хотели размер побольше.

- Возможно, какой-нибудь ритуал для привлечения лета.

- Я бы драпал со всех ног.

- Это не акция me too?

- У русалок день стирки!

- Отходы от прайда, что же еще )))

- Нет там никакой мистики. Местные фермеры их насобирали после Янова дня по стогам и по кустам. А вдруг кто-нибудь искать будет.