«С зарплатой 10 000 евро — можешь быть абсолютным патриотом»: Данусевич о латвийских продуктах

«При наших зарплатах большинство выберет более дешёвый товар — в данном случае помидоры. Как мне можно внушить покупать латвийский продукт, который вдвое дороже, если рядом лежит дешёвый?» — задался вопросом один из зрителей TV24.

Ранее Хенрик Данусевич объяснял, что маркетинг не всегда работает в пользу латвийского производителя, чаще — в пользу торговца, особенно крупного.

«Но если бы мы за счёт денег ЕС, государства или самих производителей, скажем, кооперативов, объединились и рекламировали, что латвийский помидор вкуснее — разве мы не добились бы реального оборота хотя бы с целью развития овощеводства в Латвии? Будем патриотами! Но будет ли покупатель таким патриотом в реальной жизни, в магазине?» — задал вопрос журналист.

Х. Данусевич ответил, что патриотизм укладывается в 20% разницы в цене. Если цена значительно выше — это уже вопрос благосостояния. «Если ты состоятельный человек и твоя зарплата выше 10 000 евро в месяц, ты можешь не смотреть на цену и покупать, что хочешь. Ты можешь быть абсолютным латвийским патриотом и покупать любой латвийский продукт, который тебе кажется вкусным, по любой запрашиваемой цене», — сказал президент Ассоциации торговцев.

Иногда разница составляет не 20%, а значительно больше. Может, латвийские производители и фермеры нас обманывают, выставляя высокую цену под брендом «Выращено в Латвии»?

Данусевич напомнил, что мы живем в Европейском Союзе, и у нас слишком преувеличенное отношение к продуктам. Например, одна его коллега заметила, что в Эстонии выделены только эстонские и украинские продукты — чтобы поддержать Украину.

«Что касается цен — есть разные продукты. Мы не жалуемся на дороговизну импортного мяса, потому что в основном у нас латвийское мясо. В некоторых торговых сетях доля латвийского мяса превышает 90%. Аналогичная картина и с другими продуктами — например, с яйцами. Хотя мы иногда недовольны тем, что украинские яйца составляют конкуренцию — ведь у них другие стандарты. Единственный вопрос — почему наше молоко дороже, чем у соседей. Это давно нерешённая проблема. Ещё в 2016 году парламентская комиссия рассматривала вопрос конкурентоспособности молока, и, как мы видим, за девять лет ничего не изменилось», — подытожил Данусевич.

Ранее сообщалось, что 27 мая был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Меморандум предусматривает внедрение корзины продуктов с низкими ценами, создание инструмента сравнения цен, а также увеличение доли товаров местного происхождения в магазинах. В рамках корзины низких цен в каждой из десяти товарных категорий будет представлен как минимум один товар с самой низкой ценой, и такие товары будут регулярно заменяться другими из той же категории. Торговые сети “Maxima” и “Rimi” уже сообщили, что начали внедрение корзины продуктов с низкими ценами.