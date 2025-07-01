Ям накопали прямо на пляже: жители Юрмалы о закрытом концерте Меладзе (ВИДЕО)

На следующий день после выступления на Xiaomi Arēna Валерий Меладзе давал концерт и на пляже Дзинтари в Юрмале — прямо на берегу моря. Обычно на таких мероприятиях между водой и ближайшей стороной сцены должно быть расстояние в 30 метров. Но в данном случае это едва ли можно было выполнить из-за погоды: ветер нагнал воду к берегу. А поскольку мероприятие было закрытым, во время его проведения другие люди не могли свободно перемещаться по морскому берегу.

«Такого свинства я в Латвии не видела. Я считаю все это неправильным. Почему люди приезжают в Латвию и устраивают концерты, а я не могу гулять по пляжу со своей внучкой?» — сказала жительница Юрмалы Анна.

После мероприятия там остались ямы, в которые ветер нанес морскую воду. Как указали организаторы мероприятия, эти ямы нужно было выкопать, чтобы построить там дюну, которая удерживала бы морскую воду от сцены.

«Вчера было тихо, тихо. И тут вдруг море начало очень приближаться. Чтобы спасти ситуацию, мне нужно было найти какое-то решение. Конечно, песок и тракторная техника. Берем песок, насыпаем его перед сценой, чтобы была какая-то защита. Делаем дюну. Очень элементарно. Но потом мы все это вернем обратно», — пояснил представитель SIA Gaco Артем.

На место происшествия прибыла полиция, которую вызвали местные жители, увидев тракторы, ведущие раскопки на пляже.

Организаторы мероприятия обещают, что пляж после мероприятия будет приведен в тот вид, в каком он был ранее.

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