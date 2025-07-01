Авен обвинил главу латвийского МИДа Байбу Браже в политической предвзятости

"Я с сожалением отмечаю, что действия Браже не основаны на объективных или правовых основаниях. Скорее, они продиктованы личными предрассудками или другими субъективными мотивами, включая личные политические амбиции", - отмечает миллиардер.

Авен утверждает, что выполнил все условия для исключения из санкционного списка и ссылается на решение суда ЕС, хотя оно оспаривается. Он также упрекнул латвийскую дипломатию в давлении на другие страны ЕС ради продолжения ограничений, несмотря на отсутствие доказательств.

Бизнесмен пообещал защищать свою репутацию всеми законными средствами, включая обращения в суд. В санкционном списке остаются и другие российские олигархи, включая Михаила Фридмана и Дмитрия Мазепина.

Ранее сообщалось, что Фридман и Авен продали свои доли в "Альфа-Банке" и страховой компании "АльфаСтрахование", надеясь таким образом добиться отмены санкций.

В прошлом году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных против Авена и Фридмана 28 февраля 2022 года. Чуть позже Латвия подала апелляции по делу о санкциях против Авена и Фридмана.

Ранее Министерство юстиции Латвии оправдывало санкции, заявляя, что в отношении Авена и Фридмана были получены первоначальные доказательства активной материальной или финансовой поддержки, оказываемой российским лицам, принимающим решения, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию обстановки на Украине.