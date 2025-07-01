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Одной услугой станет меньше: решение Latvijas pasts повлияет на работу сотни отделений в Латвии

Редакция PRESS 1 июля, 2025 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственное акционерное общество Latvijas pasts с сегодняшнего дня прекращает предоставление абонентских ящиков. Как сообщили представители почтовой службы, до сих пор абонентские ящики, представляющие собой запирающиеся шкафчики для безопасного получения отправлений, были доступны в 109 отделениях почты как в Риге, так и в регионах. Однако, по словам представителей почты, интерес к этой услуге ежегодно снижался примерно на 30%.

В связи с изменением спроса Latvijas pasts с сегодняшнего дня прекращает данную услугу, которой до 31 декабря 2026 года планировали пользоваться 617 абонентов. Вместо абонентских ящиков предприятие предлагает использовать традиционные почтовые ящики или посылочные терминалы (пакоматы).

Услуга аренды абонентских ящиков была инициативой самого Latvijas pasts и не входит в перечень обязательств, предусмотренных условиями универсальной почтовой услуги, а также не предусмотрена международными нормативами, регулирующими почтовую отрасль, отмечают представители предприятия. Latvijas pasts является полностью государственным предприятием, в котором работают около 1800 человек.

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