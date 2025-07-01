Одной услугой станет меньше: решение Latvijas pasts повлияет на работу сотни отделений в Латвии

В связи с изменением спроса Latvijas pasts с сегодняшнего дня прекращает данную услугу, которой до 31 декабря 2026 года планировали пользоваться 617 абонентов. Вместо абонентских ящиков предприятие предлагает использовать традиционные почтовые ящики или посылочные терминалы (пакоматы).

Услуга аренды абонентских ящиков была инициативой самого Latvijas pasts и не входит в перечень обязательств, предусмотренных условиями универсальной почтовой услуги, а также не предусмотрена международными нормативами, регулирующими почтовую отрасль, отмечают представители предприятия. Latvijas pasts является полностью государственным предприятием, в котором работают около 1800 человек.