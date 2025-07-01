С вопросам звоните по одному номеру: в Риге заработала горячая линия для связи с самоуправлением

Как заявил исполнительный директор самоуправления Янис Ланге, Рига как столица выполняет множество функций, и самоуправлению ежедневно приходится отвечать на сотни звонков горожан по самым разным вопросам. До сих пор существовало множество различных телефонных номеров, что доставляло жителям массу неудобств.

Выбор номера не случаен: 1201 - это год основания Риги, который легко запоминают даже дети. Ланге надеется, что и в самоуправлении скоро появится короткий номер 1201.

Единый телефон был создан путем централизации ряда бесплатных и других информационных телефонов, например, департамента развития города (строительное управление) - 67105800, управления доходов - 80000850, бесплатного информационного телефона Рижской думы - 80000800, бывшего Центра управления сообщением - 80003600 и др.

Эти номера будут постепенно ликвидированы в течение следующих шести месяцев. По мере приближения срока закрытия абоненты будут получать автоматическое сообщение о закрытии существующих телефонов и просьбу в будущем обращаться на единый информационный телефон 80001201 (или 1201).

Единый телефон будет работать с 8:00 до 18:00 по будням, а оставлять на нем сообщения о происходящем в городе можно круглосуточно.

На телефоне будет работать один круглосуточный оператор и несколько операторов в рабочее время. При необходимости могут быть назначены дополнительные операторы.

Информационные телефоны предприятий самоуправления "Rīgas satiksme", "Rīgas ūdens", "Rīgas namu pārvaldnieks" и других пока не централизованы.

Короткий номер 1201 еще не закреплен за Рижским самоуправлением и начнет действовать, когда регулятор утвердит нумерацию.