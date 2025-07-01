«Рижане являются заложниками этой ситуации»: Рижская дума попытается уменьшить тарифы на тепло

По словам мэра, проблема связана не с работой "Rīgas siltums", а с тарифами, по которым оно вынуждено покупать теплоэнергию у "Latvenergo", то есть по более высокой цене, и эта теплоэнергия является остаточным продуктом от производства электроэнергии.

В ходе переговоров с Минэкономики и Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) самоуправление хочет выяснить, существует ли честная конкуренция в ситуации, когда "Latvenergo" получает определенную прибыль, производя электричество дважды, и оба раза частично за счет рижан.

"Рижане в какой-то степени являются заложниками этой ситуации, потому что тариф "Latvenergo" выше того, который могут обеспечить малые производители тепла", - сказал Клейнбергс.

Самоуправление готово искать решения, чтобы рижанам не приходилось платить за теплоснабжение слишком много, в том числе и возможность соединения системы теплоснабжения между двумя берегами Даугавы. В качестве одного из возможных решений рассматривается выкуп долей Минэкономики в "Rīgas siltums", чтобы самоуправление стало главным партнером в предприятии.

"В противном случае мы окажемся заложниками миноритарного акционера, который займет ту или иную сторону. Рига готова взять перенять контроль над предприятием", - сказал Клейнбергс.

Комментируя возможные источники финансирования, мэр подчеркнул, что "это не вопрос денег, а приоритетов". По его мнению, это позволит предприятиям, для которых теплоэнергия является важным элементом производства, снизить затраты и повысить конкурентоспособность.

В то же время пока точно неизвестно, насколько вырастут тарифы для рижан с осени. "Но очевидно, что повышение будет", - сказал Клейнбергс.

Одним из краткосрочных решений может стать привлечение самоуправления к регулированию тарифов. Самоуправление обещает не затягивать переговоры, чтобы достичь соглашения о решениях как можно скорее, поскольку новые тарифы вступят в силу уже этой осенью.

Как сообщалось, "Rīgas siltums" подал КРОУ проект тарифа на теплоэнергию, который предусматривает, что с 1 сентября 2025 года он вырастет на 21,5% - с 74,17 евро до 90,15 евро за мегаватт-час без НДС.