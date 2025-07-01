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«Другого пути нет»: Польша возобновит погранконтроль на границах с Германией и Литвой

© Deutsche Welle 1 июля, 2025 20:19

Мир 0 комментариев

Польские власти возобновят временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. Соответствующее распоряжение, которое подготовит министерство внутренних дел Польши, вступит в силу 7 июля, сообщил на заседании правительства в Варшаве во вторник, 1 июля премьер-министр Дональд Туск. По его словам, это решение стало ответом на ужесточение контроля на границах ФРГ и призвано противодействовать нелегальной миграции.

"Мы считаем необходимым временное возобновление контроля на польско-германской границе, чтобы ограничить и свести к минимуму неконтролируемые потоки мигрантов", - сказал Туск, добавив, что аналогичные проверки будут проводиться и на польско-литовской границе. Он признал, что это решение "влечет за собой определенные последствия в плане свободы передвижения людей", но "другого пути нет".

Дональд Туск отметил, что предупреждал Берлин о готовящемся возобновлении пограничного контроля еще в марте. Польский премьер был недоволен тем, что немецкие пограничники, по его словам, возвращают в Польшу просителей убежища. "Терпение Польши в этом вопросе на исходе, особенно после изменений, которые осложняют попытки выяснить, действительно ли возвращаемые в Польшу лица должны сюда попадать", - заявил Туск.

 Германия ужесточила контроль на границах в начале мая

В начале мая министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) восстановил действовавшее до 2015 года правило, согласно которому просителям убежища, прибывшим из стран Евросоюза, могут отказывать во въезде прямо на границе. Исключение сохраняется лишь для "уязвимых групп", таких как дети и беременные.

Добриндт пообещал, что число отказов во въезде в Германию "будет расти шаг за шагом". По данным СМИ, численность сотрудников федеральной полиции на границах ФРГ увеличили с 11 до 14 тысяч человек, выросло и число КПП на границах. За месяц действия новых правил немецкие пограничники отказали во въезде 160 мигрантам.

Мерц призывает к совместной борьбе с нелегальной миграций
Миграционный вопрос является "общей проблемой, которую мы хотим решать вместе", заявил, выступая в Берлине ранее в тот же день, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Германия "находится в очень тесном контакте с польским правительством, чтобы свести к минимуму возможные трудности", - сказал Мерц на пресс-конференции незадолго до объявления Польшей новых пограничных проверок.

Одновременно он опроверг информацию о возвращении из Германии в Польшу лиц, ищущих убежища. "Таких случаев нет", - заверил канцлер.

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