США официально закрыли программы USAID

Администрация США во вторник, 1 июля, официально закрыла Агентство по международному развитию (USAID). Госсекретарь Марко Рубио объяснил это решение Белого дома предполагаемой неэффективностью работы агентства, а также тем, что приоритетами нынешней администрации является реализация национальных интересов США.

По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа проанализировала расходы USAID на тысячи программ и выяснила, что за десятилетия существования оно потратило - с поправкой на инфляцию - более 715 млрд долларов. При этом госсекретарь США назвал очевидным, что поставленных целей развития достичь не удалось.

Марко Рубио обвинил страны, получавшие больше всего помощи через USAID, в отказе от взаимных действий. В частности, страны Африки к югу от Сахары, получившие с 1991 года 165 млрд долларов, лишь в 29% случаев поддерживали США при голосовании по важным резолюциям в ООН, указал Рубио, заявив об окончании "этой эпохи неэффективности, санкционированной властями".

Функции USAID перейдут к Госдепартаменту

Часть функций USAID передадут Госдепартаменту США, который будет выполнять их "с большей подотчетностью, стратегией и эффективностью", указал далее Марко Рубио. Новая модель поддержки третьих стран будет основана на принципе "торговля вместо помощи", заявил далее Рубио. По его словам, развивающиеся страны предпочитают инвестиции, которые позволят им устойчиво расти, а не продолжающееся десятилетиями покровительство.

"В дальнейшем наша помощь будет адресной и ограниченной по времени. Мы будем отдавать предпочтение тем странам, которые продемонстрировали как способность, так и готовность помочь себе, и направим ресурсы в те сферы, где они могут иметь множественный эффект", - отметил глава Госдепартамента США.