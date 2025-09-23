Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вакцины от жестокости — нет…»

23 сентября, 2025 14:28

Новости партнеров

Янис Бейнертс с котом, спасенным год назад

Недавно команда клиники доктора Яниса Бейнертса боролась за здоровье кота, цепляющегося за жизнь всеми силами. Какие-то нелюди хотели утопить беднягу в Даугаве… Что это вообще было?

Жестокость на грани бесчеловечности. То, что произошло, это даже не литературная история собачки Муму, изложенная писателем Иваном Тургеневым, это куда хуже.

В воскресенье, 14 сентября, около 11.00 утра старший специалист отдела поддержки Рижского Восточного управления Госполиции, в свободное от работы время выгуливая своих собак вдоль Даугавы, услышал со стороны воды жалобное мяуканье. Профессионал, осмотрев берег реки, заметил в нескольких метрах от берега сумку, из которой, вероятно, и доносился этот звук. Полицейский вытащил эту странную сумку, открыл ее и увидел сидящего там мокрого, рыжего и едва живого кота. Несчастный недоутопленник вылез наружу — испуганный и жалкий.

Внутри сумки, заметим, находились камни, чтобы груз точно утянуло на дно. Так бы оно и случилось, наверное, но судьба благоволила к этому смертнику. Полицейский, который спас животное, предполагает, что коту удалось выжить во многом благодаря тому, что в ту ночь уровень воды в Даугаве значительно понизился.

Спаситель котика моментально вызвал на место происшествия своих коллег, которые доставили настрадавшееся животное в рижскую круглосуточную ветеринарную клинику Яниса Бейнертса.

Ветеринары действовали профессионально

Занятый пациентами доктор Янис Бейнертс с трудом выкроил 15 минут (пациентов в этот день в клинике было очень много!) для разговора со мной. Спасибо ему за это.

— Котик пробыл в этой своей сумке-гробу неизвестно сколько — по некоторым признакам могу предположить, что в этом аду он находился около двух суток, — поведал доктор Бейнертс. — При первичном осмотре мы констатировали, что животное было слабым, дышало очень тяжело, не имело сил двигаться — одним словом, спасенный котик пребывал в весьма плачевном состоянии.

По словам ветврача, температура тела спасенного животного была понижена, что не удивительно: не один день он кувыркался в холодной воде Даугавы — в сумке, которая только чудом не ушла на дно сразу и навсегда. Мучения он перенес страшные...

— Видимо, для кого-то, кто был его хозяином, кот оказался ненужным — старым и больным, — сокрушается доктор Бейнертс. — Котику примерно 10 лет, точнее не скажу. Мы констатировали у него некоторые хронические болезни, в том числе — сердечную недостаточность. Реанимацией занялись без промедления, взяли анализы, отогрели, поставили капельницы, сделали уколы. Потребовались противовоспалительные препараты, а также антибиотики. Одним словом, сделали все необходимое, чтобы вернуть пациента к жизни. И как же мы радовались, когда этот котик-утопленник не только пошел на поправку, а буквально оживал на наших глаза. Стал есть, хорошо и глубоко дышать и даже — мурлыкать. Рыжий красавец, усыновленный своей новой хозяйкой (имени я не уполномочен называть), поехал в свой новый теплый дом. Будем верить, судьба подарит коту еще долгие годы жизни — в уюте и любви. Если не ошибаюсь, теперь этого кота зовут Лаки.

Доктор говорит, что подобные случаи не каждый день происходят, но если взять ретроспективно, по годам, то в последнее время случаев жестокого обращения с собратьями нашими меньшими стало больше.

— Но с другой стороны, все больше ситуаций, когда люди проявляют сердечность. Недавно в клинику приезжал мужчина, под колеса автомобиля которого попал котик. Он остановился, взял его в машину, привез к нам на осмотр. Оплатил из своих средств рентген и лечение (это был не рижский котик), после чего мы перевезли выздоровевшего пациента в приют, — рассказал доктор Бейнертс.

Почему Янис Бейнертс не любит сентябрь?

Янис Бейнертс счастлив, что найденного в Даугаве кота удалось спасти. Но он с горечью говорит, что осень — печальное для ветеринаров время, когда без помощи и участия остаются сотни, а может, и тысячи животных — собак и котов. Люди, живущие летом за городом, на хуторах и дачах, подкармливают приблудившихся и даже как будто взятых котят и щенят. А уезжая в сентябре в города, оставляют бывших питомцев на произвол судьбы — фактически умирать на пустых дачных участках и деревнях.

— Как так можно: поигрались — и вон? Они же живые, эти собаки и коты, и они привыкают к человеку… Что там говорить, беда. Те брошенки, которые выживают, становятся бездомными, бродячими, и, к сожалению, участь их довольно грустная. Они погибают от голода, болезней и травм. Призываю всех — не оставляйте прирученных за лето животных умирать, старайтесь найти им хозяев и, конечно, обращайтесь в приюты! Объясните служащим приюта, что «так и так, у нас на даче жил котик (или собачка), мы его подкармливали, но, переезжая в город у нас нет возможности это животное держать в квартире, а поэтому отдаем его вам, — призывает доктор.

В клинку Яниса Бейнертса каждый день приносят уже пораненных, попавших под машину таких вот бездомных котов и собак. И тут их лечат за счет государства. Но есть определенный и довольно строгий порядок: если вы хотите помочь бездомному, больному или раненому животному, нужно сначала позвонить в Рижскую думу по единому круглосуточному телефону 80001201. Вам подскажут, что с ним делать и к кому конкретно обращаться за помощью. Такое животное после лечения непременно едет в приют, сотрудники которого будут ухаживать за ним, и параллельно искать ему дом и любящих хозяев.

Время прививок!

Доктор Янис Бейнертс напоминает, что сейчас, в сентябре, надо озаботиться профилактикой животных от клещей, которые довольно активны перед зимней спячкой: голодные, они с радостью набрасываются на животных.

— Рекомендую обработать собак против клещей и блох одновременно, тем более, что есть современная вакцина. Надо прямо сейчас проверить прививочные паспорта ваших питомцев, и если срок действия прививок закончился или уже заканчивается, нужно обязательно сделать все положенные инъекции, чтобы это важное дело, спасающее жизни ваших питомцев, не осталось на зиму, — напоминает доктор Бейнертс.

(!) Собакам обязательны прививки от бешенства, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита и лептоспироза. Котиков вакцинируем от бешенства, кальцивироза, панлейкопении и герпеса.

Тем собачкам, которые живут на улице в будках,  советую поменять рацион на более питательный, чтобы они нагуляли запасы к зиме. Надо добавить к рациону витамины и микро-макроэлементы, особенно это касается животных, которым варят кашу с мясом. Такая еда имеет высокую питательную ценность, но витаминов и микроэлементов в ней недостаточно. Одним словом, пришло время  витаминов и прочих нужных элементов, которые помогут вашим питомцам не болеть в холодное время года.

(!) Бешенства на территории Латвии нет, но что мы знаем о тех животных, которых разными путями завозят к нам из третьих стран, где их стоимость ниже? У них возможен вирус бешенства, и это может превратиться в большую трагедию.

— Любите своих питомцев и помните, что мы всегда в ответе за тех, кого приручаем. Оставайтесь людьми, тогда и во всем обществе будет меньше горя, я в этом уверен, —  сказал ветеринар Янис Бейнертс и пошел лечить и спасать четверолапых...

Справка. Информация о круглосуточной Dr.Beinerts Diennakts veterinārā klīnika un aptieka  – в Интернете на vet.lv

