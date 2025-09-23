Утепляемся! Столбик термометра опустится почти до нуля

Ночью облачность будет незначительной, утром она увеличится. Местами - главным образом, в Видземе - пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и град. Минимальная температура воздуха составит +1...+7 градусов, на побережье - до +12 градусов. На уровне травы во многих местах ожидаются заморозки.

Днем на большой части страны пройдут кратковременные дожди, во время ливней местами возможен град. Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренно-сильного, на побережье и под самыми густыми дождевыми облаками ожидаются порывы ветра скоростью до 14-18 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +11...+15 градусов.

В Риге в среду временами будут идти дожди, возможны ливни с грозами и град. Северо-западный ветер в порывах местами усилится до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов и днем не превысит +13 градусов.

