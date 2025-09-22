Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

По словам пассажиров, автобусы могут застревать на 28–30 часов. За ночь очередь почти не двигается: за 10 часов проходят лишь несколько автобусов. Например, одна женщина рассказала, что они прибыли к границе вечером, и только спустя сутки смогли продвинуться на несколько мест. На «нейтралке» между двумя КПП люди тоже простаивают часами, без доступа к нормальным удобствам.

Условия крайне тяжёлые: на латвийской стороне стоят переполненные биотуалеты, пользоваться которыми практически невозможно. Стационарные туалеты и душ для дальнобойщиков оказались закрыты, доступ был только к одной кабинке, и то в огромной очереди. Многие вынуждены ходить в лес, но латвийские пограничники это запрещают, угрожая штрафами и протоколами. Девушки признавались, что доходило почти до слёз.

Ситуацию усугубляет система приоритетов: рейсовые автобусы и транспорт с так называемыми «письмами» - застрявшие пассажиры утверждают, что скорее всего, это какая-то особая договоренность о прохождении граны вне очереди. В итоге даже если автобус стоит первым, он может снова откатиться назад, пропуская вперед других, и ожидание затягивается на часы. В одном случае туристический автобус ждал почти 30 часов, хотя рядом рейсовые пересекали границу без серьёзных задержек.

Единственное облегчение — микроавтобус с продуктами, который время от времени подъезжает, иначе люди рисковали бы остаться без еды, ведь рядом нет магазинов. Пассажиры стараются поддерживать друг друга: устраивают импровизированные пикники, шутят, чтобы легче переносить ситуацию. Однако главная проблема остаётся — катастрофическая нехватка туалетов: одна уборная на тысячи людей и полностью переполненные биотуалеты. В результате весь лес вокруг превратился в импровизированный туалет.