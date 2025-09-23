Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Сентября Завтра: Vanda, Veneranda, Venija
Доступность

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 15:45

Важно 0 комментариев

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

Теперь же, как сообщает Автотранспортная дирекция, регистрироваться заранее должны будут все водители — как легковых, так и грузовых автомобилей. Обязательной регистрация станет и для автобусов, выполняющих международные регулярные пассажирские перевозки, но для них услуга будет бесплатной. Исключения сохранятся для транспортных средств, на которые распространяются предусмотренные законом льготы — например, конные повозки, велосипеды, лица с паспортами Европейской комиссии и другие.

При регистрации нужно будет указать данные о транспортном средстве, водителе и, при наличии, о грузе. Услуга будет платной: 9,3 евро за регистрацию одного транспортного средства в системе электронной очереди. Возможность предварительной регистрации откроется уже с 1 октября для пересечения границы с 15 октября.

Регистрация потребуется на пунктах пропуска «Гребнево», «Патерниеки», «Терехово». Дополнительно рассматривается её введение на пунктах «Силене» и «Виентули».

Водители будут регистрироваться на сайте lvrobeza.lv / lvborder.lv, где нужно указать пункт пропуска, дату, время и тип очереди (приоритет). Если регистрация не была сделана заранее, её можно будет оформить перед пересечением границы — система предложит ближайшее доступное время.

Министр сообщения Атис Швинка пояснил, что это решение позволит ускорить прохождение границы. Поддержку системы обеспечивает VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), а Автотранспортная дирекция взимает оплату, управляет колл-центром и распределяет временные интервалы. Пограничная служба будет подтверждать заявки, чтобы обеспечить въезд в пункты пропуска.

Кроме того, создаётся новая цифровая система управления процессом пограничного контроля, которая должна полноценно заработать в 2028 году. Она позволит государственным учреждениям быстрее обмениваться информацией о транспортных средствах, водителях, пассажирах и грузах, делая контроль эффективнее. Этой системой будет управлять Налоговая служба (VID), а техническую работу также обеспечит LVRTC.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 16:35 23.09.2025
Заморозки и грозы: Латвию ждёт холодная и ветреная среда
Bitnews.lv 1 час назад
Новый омбудсмен Палкова: «Я буду защищать права независимо от языка»
Bitnews.lv 2 часа назад
«Будем защищать каждый сантиметр»: посол США предупредил Россию в ООН
Bitnews.lv 2 часа назад
«Это не случайность»: жители Иманты встревожены горящими машинами
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: жажда ядерного заслона
Sfera.lv 2 часа назад
Германия: облава на нелегалов в сфере общепита
Sfera.lv 3 часа назад
Мамыкин: Пугачёва и Галкин неприкасаемые
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: одной работы мало
Sfera.lv 7 часов назад

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Читать
Загрузка

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Новости Латвии 16:21

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Читать

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Читать

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Новости Латвии 16:10

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Читать

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Мир 15:41

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Читать