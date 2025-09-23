Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

Теперь же, как сообщает Автотранспортная дирекция, регистрироваться заранее должны будут все водители — как легковых, так и грузовых автомобилей. Обязательной регистрация станет и для автобусов, выполняющих международные регулярные пассажирские перевозки, но для них услуга будет бесплатной. Исключения сохранятся для транспортных средств, на которые распространяются предусмотренные законом льготы — например, конные повозки, велосипеды, лица с паспортами Европейской комиссии и другие.

При регистрации нужно будет указать данные о транспортном средстве, водителе и, при наличии, о грузе. Услуга будет платной: 9,3 евро за регистрацию одного транспортного средства в системе электронной очереди. Возможность предварительной регистрации откроется уже с 1 октября для пересечения границы с 15 октября.

Регистрация потребуется на пунктах пропуска «Гребнево», «Патерниеки», «Терехово». Дополнительно рассматривается её введение на пунктах «Силене» и «Виентули».

Водители будут регистрироваться на сайте lvrobeza.lv / lvborder.lv, где нужно указать пункт пропуска, дату, время и тип очереди (приоритет). Если регистрация не была сделана заранее, её можно будет оформить перед пересечением границы — система предложит ближайшее доступное время.

Министр сообщения Атис Швинка пояснил, что это решение позволит ускорить прохождение границы. Поддержку системы обеспечивает VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), а Автотранспортная дирекция взимает оплату, управляет колл-центром и распределяет временные интервалы. Пограничная служба будет подтверждать заявки, чтобы обеспечить въезд в пункты пропуска.

Кроме того, создаётся новая цифровая система управления процессом пограничного контроля, которая должна полноценно заработать в 2028 году. Она позволит государственным учреждениям быстрее обмениваться информацией о транспортных средствах, водителях, пассажирах и грузах, делая контроль эффективнее. Этой системой будет управлять Налоговая служба (VID), а техническую работу также обеспечит LVRTC.