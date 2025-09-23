Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В суд прямо с больничной койки: дело Татьяны Андриец (1)

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 15:17

1 комментариев

Сегодня, 23 сентября, состоялось очередное заседание суда по делу Татьяны Андриец и Александра Жгуна - студентка и бывший полицейский обвиняются в создании преступной группы "Антифашисты Прибалтики". Прежде открытые слушания внезапно перешли закрытый режим, но часть информации все же просочилась из зала суды.

Как из известно, по версии обвинения группа лиц, называвшие себя «Антифашисты Прибалтики» с помощью одноименного Телеграм-канала осуществляла такие преступные действия, как незаконный сбор секретной информации о событиях в Латвии с целью передачи ее российским спецслужбам, прославление и оправдание развязанной Россией войны в Украине, сбор финансовых средств и призывы принять участие в военных действиях в Украине на стороне России. За это обвиняемым может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Это уже третье назначенное заседание суда в сентябре по этому делу. Первое прошло 10 сентября. На нем были выслушаны показания сотрудников Службы Государственной безопасности (СГБ), ведущих данное уголовное дело. Так же в заседании принял участие заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус. О чем сотрудники спецслужбы рассказали суду - широкой общественности неизвестно, заседание проводилось в закрытом режиме, и всех слушателей попросили покинуть зал суда.

Следующее заседание было назначено на 14 сентября, но оно не состоялось. Накануне слушания Татьяну Андриец экстренно увезли на "скорой" в больницу. По имеющейся информации, у девушки случился серьезный нервный срыв, из-за которого потребовалась госпитализация. Из-за отсутствия обвиняемой суд был перенесен на 23 сентября.

Хотя до последнего момента не было ясности, сможет ли Андриец участвовать в процессе, суд все же состоялся. Обвиняемая принимала участие в заседании удаленно – из больницы, где все еще проходит лечение. Вот только слушатели, которые пришли понаблюдать за процессом, с удивлением обнаружили, что как двери суда закрылись в начала сентября, так до сих пор и не открылись.

Чтобы слушания вернулись из закрытого режима в открытый требуется отдельное решение суда. Такого пока нет, и адвокаты подсудимых, похоже, пока не настаивают на возвращения слушаний в открытый режим. По неофициальной информации, сторона защиты планирует предоставить на рассмотрение суда данные экспертизы психического состояния Татьяны Андриец, а это глубоко личная и чувствительная информация, которую не следует выставлять на всеобщее обозрение.

Как стало известно уже после заседания, судья сегодня удовлетворил ходатайство защиты о проведении Андриец судебно-медицинской экспертизы в стационаре. Кроме того, сегодня были заслушаны показания еще одного фигуранта этого дела – Романа Самуля. Как и Андриец, он тоже принимал участие удаленно, потому что сейчас живет в Минске.

Нужно отметить, что многие участники процесса присутствуют виртуально, через телевизор установленный в зале суда. Андриец из больницы, Самль из Минска, а сам судья... из Талси!

Суд продолжит свою работу, но уже в следующем году - очередное заседание назначено на 12 января.

Обновлено: 16:40 23.09.2025
Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа (1)

16:28

1 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Загрузка

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов (1)

16:27

1 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление (1)

16:21

1 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес» (1)

16:11

1 комментариев

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка (1)

16:10

1 комментариев

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила (1)

15:45

1 комментариев

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает (1)

15:41

1 комментариев

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

