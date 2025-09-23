Как из известно, по версии обвинения группа лиц, называвшие себя «Антифашисты Прибалтики» с помощью одноименного Телеграм-канала осуществляла такие преступные действия, как незаконный сбор секретной информации о событиях в Латвии с целью передачи ее российским спецслужбам, прославление и оправдание развязанной Россией войны в Украине, сбор финансовых средств и призывы принять участие в военных действиях в Украине на стороне России. За это обвиняемым может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Это уже третье назначенное заседание суда в сентябре по этому делу. Первое прошло 10 сентября. На нем были выслушаны показания сотрудников Службы Государственной безопасности (СГБ), ведущих данное уголовное дело. Так же в заседании принял участие заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус. О чем сотрудники спецслужбы рассказали суду - широкой общественности неизвестно, заседание проводилось в закрытом режиме, и всех слушателей попросили покинуть зал суда.

Следующее заседание было назначено на 14 сентября, но оно не состоялось. Накануне слушания Татьяну Андриец экстренно увезли на "скорой" в больницу. По имеющейся информации, у девушки случился серьезный нервный срыв, из-за которого потребовалась госпитализация. Из-за отсутствия обвиняемой суд был перенесен на 23 сентября.

Хотя до последнего момента не было ясности, сможет ли Андриец участвовать в процессе, суд все же состоялся. Обвиняемая принимала участие в заседании удаленно – из больницы, где все еще проходит лечение. Вот только слушатели, которые пришли понаблюдать за процессом, с удивлением обнаружили, что как двери суда закрылись в начала сентября, так до сих пор и не открылись.

Чтобы слушания вернулись из закрытого режима в открытый требуется отдельное решение суда. Такого пока нет, и адвокаты подсудимых, похоже, пока не настаивают на возвращения слушаний в открытый режим. По неофициальной информации, сторона защиты планирует предоставить на рассмотрение суда данные экспертизы психического состояния Татьяны Андриец, а это глубоко личная и чувствительная информация, которую не следует выставлять на всеобщее обозрение.

Как стало известно уже после заседания, судья сегодня удовлетворил ходатайство защиты о проведении Андриец судебно-медицинской экспертизы в стационаре. Кроме того, сегодня были заслушаны показания еще одного фигуранта этого дела – Романа Самуля. Как и Андриец, он тоже принимал участие удаленно, потому что сейчас живет в Минске.

Нужно отметить, что многие участники процесса присутствуют виртуально, через телевизор установленный в зале суда. Андриец из больницы, Самль из Минска, а сам судья... из Талси!

Суд продолжит свою работу, но уже в следующем году - очередное заседание назначено на 12 января.