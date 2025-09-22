Теперь и у нас? В Германии электроавтомобиль убил семью, в Латвии пока только соседскую машину (ВИДЕО)

На месте работают оперативные службы. Когда пламя было потушено, стало видно, что от машин почти ничего не осталось.

А мы напомним, буквально накануне в Германии разыгралась страшная трагедия — власти сообщили о гибели 43-летнего мужчины и двух девятилетних детей, которые оказались в ловушке внутри автомобиля. Машина на огромной скорости врезалась в дерево и моментально вспыхнула, превратившись в огненный капкан, пишет People.



Драма произошла 7 сентября. Электромобиль Tesla, обгоняя несколько машин, внезапно съехал с дороги и на полном ходу врезался в дерево. От страшного удара автомобиль вспыхнул, заблокировав пассажиров внутри и лишив их малейшего шанса выбраться.

Спасатели и полиция, прибывшие на место, отчаянно боролись с пламенем. Даже вертолет экстренной службы был поднят в воздух. Но, увы, огонь оказался беспощаден: лишь одному девятилетнему ребенку удалось выжить — его в тяжелейшем состоянии доставили в больницу.

По словам очевидцев, прохожие пытались прорваться к машине и помочь людям еще до приезда пожарных, но языки пламени были слишком сильными. Полиция продолжает расследование, чтобы понять, что именно стало причиной того, что автомобиль неожиданно потерял управление.

Эта трагедия потрясла всю округу. Люди скорбят по погибшим и задаются тяжелыми вопросами о безопасности электромобилей: что делать, если возгорание батареи превращает машину в смертельную ловушку и делает спасение практически невозможным?