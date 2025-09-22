Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Сентября Завтра: Maigurs, Marica, Maris
Доступность

Теперь и у нас? В Германии электроавтомобиль убил семью, в Латвии пока только соседскую машину (ВИДЕО)

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 20:21

Важно 0 комментариев

В Риге на на улице Клейсту внезапно и без видимых причин загорелся электроавтомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машины. Sadursme.lv опубликовал видео очевидцев этого трагического происшествия.

На месте работают оперативные службы. Когда пламя было потушено, стало видно, что от машин почти ничего не осталось.

А мы напомним, буквально накануне в Германии разыгралась страшная трагедия — власти сообщили о гибели 43-летнего мужчины и двух девятилетних детей, которые оказались в ловушке внутри автомобиля. Машина на огромной скорости врезалась в дерево и моментально вспыхнула, превратившись в огненный капкан, пишет People.
 
Драма произошла 7 сентября. Электромобиль Tesla, обгоняя несколько машин, внезапно съехал с дороги и на полном ходу врезался в дерево. От страшного удара автомобиль вспыхнул, заблокировав пассажиров внутри и лишив их малейшего шанса выбраться.

Спасатели и полиция, прибывшие на место, отчаянно боролись с пламенем. Даже вертолет экстренной службы был поднят в воздух. Но, увы, огонь оказался беспощаден: лишь одному девятилетнему ребенку удалось выжить — его в тяжелейшем состоянии доставили в больницу.

По словам очевидцев, прохожие пытались прорваться к машине и помочь людям еще до приезда пожарных, но языки пламени были слишком сильными. Полиция продолжает расследование, чтобы понять, что именно стало причиной того, что автомобиль неожиданно потерял управление.

Эта трагедия потрясла всю округу. Люди скорбят по погибшим и задаются тяжелыми вопросами о безопасности электромобилей: что делать, если возгорание батареи превращает машину в смертельную ловушку и делает спасение практически невозможным?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 22.09.2025
Латвия: за домами следят из космоса
Sfera.lv 1 час назад
Коллапс на латвийско-белорусской границе
Bitnews.lv 3 часа назад
Правительство снизит НДС на продукты на 12% с июля 2026 года
Bitnews.lv 4 часа назад
Шлесерс — самый популярный кандидат в премьеры
Bitnews.lv 4 часа назад
Правительство вводит 21% НДС для книг и прессы на русском языке
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: пора в поход на Антарктиду
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: судят возможных поставщиков Starlink в армию РФ
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: будет новая женская зона
Sfera.lv 12 часов назад

Массированная атака беспилотников на Москву

Важно 23:06

Важно 0 комментариев

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Читать
Загрузка

Во вторник Трамп встретится с Зеленским

Мир 22:44

Мир 0 комментариев

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читать

В Италии бастующие требуют разрыва отношений с Израилем

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Участники протестов в Италии требуют от властей разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции из-за войны в Газе. В Италии в понедельник проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передает из Рима:

Участники протестов в Италии требуют от властей разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции из-за войны в Газе. В Италии в понедельник проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передает из Рима:

Читать

Человек застрелил щенка в чужом дворе на глазах у детей хозяйки: что творится в Екабпилсе?

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жительница Екабпилса Анта Лигере опубликовала на своей странице ФБ эмоциональный текст про убийство любимца семьи, совершенного неуравновешенным, по ее мнению, соседом. 

Жительница Екабпилса Анта Лигере опубликовала на своей странице ФБ эмоциональный текст про убийство любимца семьи, совершенного неуравновешенным, по ее мнению, соседом. 

Читать

«Многие операции переносятся на следующий год»: врач о кризисе в больницах

Новости Латвии 20:38

Новости Латвии 0 комментариев

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

Читать

Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Читать