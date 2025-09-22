Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Сентября Завтра: Maigurs, Marica, Maris
Доступность

В загоревшейся «Тесле» оказался заблокирован мужчина с детьми: спасли не всех

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 16:02

Важно 0 комментариев

В Германии разыгралась страшная трагедия — власти сообщили о гибели 43-летнего мужчины и двух девятилетних детей, которые оказались в ловушке внутри автомобиля. Машина на огромной скорости врезалась в дерево и моментально вспыхнула, превратившись в огненный капкан, пишет People.

Драма произошла 7 сентября. Электромобиль Tesla, обгоняя несколько машин, внезапно съехал с дороги и на полном ходу врезался в дерево. От страшного удара автомобиль вспыхнул, заблокировав пассажиров внутри и лишив их малейшего шанса выбраться.

Спасатели и полиция, прибывшие на место, отчаянно боролись с пламенем. Даже вертолет экстренной службы был поднят в воздух. Но, увы, огонь оказался беспощаден: лишь одному девятилетнему ребенку удалось выжить — его в тяжелейшем состоянии доставили в больницу.

По словам очевидцев, прохожие пытались прорваться к машине и помочь людям еще до приезда пожарных, но языки пламени были слишком сильными. Полиция продолжает расследование, чтобы понять, что именно стало причиной того, что автомобиль неожиданно потерял управление.

Эта трагедия потрясла всю округу. Люди скорбят по погибшим и задаются тяжелыми вопросами о безопасности электромобилей: что делать, если возгорание батареи превращает машину в смертельную ловушку и делает спасение практически невозможным?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 22.09.2025
Голосуешь против бюджета — подрываешь оборону!
Bitnews.lv 27 минут назад
Правительство снизит НДС на продукты на 12% с июля 2026 года
Bitnews.lv 39 минут назад
Шлесерс — самый популярный кандидат в премьеры
Bitnews.lv 47 минут назад
Правительство вводит 21% НДС для книг и прессы на русском языке
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: пора в поход на Антарктиду
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: судят возможных поставщиков Starlink в армию РФ
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: госязыка станет больше
Sfera.lv 8 часов назад
Праздник: Рош аШана — еврейский Новый Год, таки да
Sfera.lv 14 часов назад

Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Читать
Загрузка

Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Читать

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Читать

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Читать

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

Выбор редакции 18:34

Выбор редакции 0 комментариев

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Читать

Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

Важно 18:18

Важно 0 комментариев

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Читать

Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

ЧП и криминал 18:11

ЧП и криминал 0 комментариев

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

Читать