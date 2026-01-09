Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Все эти выходные! Снег, мороз, метель, вьюга, пурга, буран

Редакция PRESS 9 января, 2026 15:10

Sniegputenis Rīgā.

Вечером в пятницу в Латгале и Селии начнется снегопад, местами ожидается метель. В субботу снег будет идти также в центральной и западной части Латвии, прогнозируют синоптики. В отдельных районах осадки могут быть сильными, видимость ухудшится.

В ближайшие 12 часов наиболее интенсивная снегопадная зона сохранится в Латгале и Селии. В субботу сильный снег возможен местами в центре и на западе страны. Небо будет затянуто облаками.

Ночью сохранится северный и северо-восточный ветер с порывами 11–16 метров в секунду, на наветренном побережье — до 22 метров в секунду. Днем ветер ослабеет до 8–13 метров в секунду, однако в Вентспилсском, Талсинском и Тукумском краях на побережье порывы могут достигать 19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром составит -3…-7 градусов в Курземе и -7…-12 градусов в остальных регионах. Днем температура повысится лишь на один-два градуса.

В Риге в субботу временами будет идти снег, у моря возможна метель. Ожидается умеренный северный и северо-восточный ветер, ночью на севере города и в Юрмале порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха — около -8 градусов ночью и -6 градусов днем.

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?
Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM
И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

