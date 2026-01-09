Все эти выходные! Снег, мороз, метель, вьюга, пурга, буран

В ближайшие 12 часов наиболее интенсивная снегопадная зона сохранится в Латгале и Селии. В субботу сильный снег возможен местами в центре и на западе страны. Небо будет затянуто облаками.

Ночью сохранится северный и северо-восточный ветер с порывами 11–16 метров в секунду, на наветренном побережье — до 22 метров в секунду. Днем ветер ослабеет до 8–13 метров в секунду, однако в Вентспилсском, Талсинском и Тукумском краях на побережье порывы могут достигать 19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром составит -3…-7 градусов в Курземе и -7…-12 градусов в остальных регионах. Днем температура повысится лишь на один-два градуса.

В Риге в субботу временами будет идти снег, у моря возможна метель. Ожидается умеренный северный и северо-восточный ветер, ночью на севере города и в Юрмале порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха — около -8 градусов ночью и -6 градусов днем.