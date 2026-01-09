Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Взрыв на Баускас: кризисные пособия выплачены по 55 из 66 заявлений на пособия

Редакция PRESS 9 января, 2026 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

До конца рабочего дня в четверг в социальную службу Риги поступило 66 заявлений от жильцов пострадавшего от взрыва дома на ул. Баускас, 15 о выплате кризисных пособий, и 55 домохозяйствам пособия уже выплачены, сообщает столичная дума.

Общая сумма выплат составила 60 840 евро.

Остальные заявления еще рассматриваются.

Социальная служба продолжает обобщать данные о людях, которые проживали в пострадавшем от взрыва доме, но пока не обратились за помощью.

Жители дома, которым пришлось его покинуть, имеют право на кризисные пособия в течение двух месяцев с момента возникновения кризисной ситуации.

Жильцов дома также призывают обращаться в социальную службу, если необходима иная помощь, например, восстановление документов или другая социальная поддержка. Подробную информацию можно получить по телефону 1201.

Начиная со следующей недели будет индивидуально оцениваться ситуация каждого человека и семьи для принятия решений о дальнейшей социальной помощи.

В четверг самоуправление обеспечило размещение в гостиницах восьми жильцов пострадавшего дома: пятеро размещены в "Dodo Hotel", по одному человеку - в "Prūšu nams", "Rixwell Old Riga Hotel" и "Rija VEF Hotel".

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе произошел 2 января из-за попытки незаконного подключения газа. В результате частично были разрушены верхние этажи и крыша дома, а жильцов эвакуировали. Два человека, в том числе работник компании "Gaso", в результате взрыва погибли.

Недобили? Нацблок предлагает выразить недоверие Силине из-за русского языка в LSM (1)

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

