Взрыв на Баускас: кризисные пособия выплачены по 55 из 66 заявлений на пособия

Общая сумма выплат составила 60 840 евро.

Остальные заявления еще рассматриваются.

Социальная служба продолжает обобщать данные о людях, которые проживали в пострадавшем от взрыва доме, но пока не обратились за помощью.

Жители дома, которым пришлось его покинуть, имеют право на кризисные пособия в течение двух месяцев с момента возникновения кризисной ситуации.

Жильцов дома также призывают обращаться в социальную службу, если необходима иная помощь, например, восстановление документов или другая социальная поддержка. Подробную информацию можно получить по телефону 1201.

Начиная со следующей недели будет индивидуально оцениваться ситуация каждого человека и семьи для принятия решений о дальнейшей социальной помощи.

В четверг самоуправление обеспечило размещение в гостиницах восьми жильцов пострадавшего дома: пятеро размещены в "Dodo Hotel", по одному человеку - в "Prūšu nams", "Rixwell Old Riga Hotel" и "Rija VEF Hotel".

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе произошел 2 января из-за попытки незаконного подключения газа. В результате частично были разрушены верхние этажи и крыша дома, а жильцов эвакуировали. Два человека, в том числе работник компании "Gaso", в результате взрыва погибли.