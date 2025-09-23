Āzijas Dienas: добавим перчинки и экзотики в каждодневную еду! Новости партнеров Редакция PRESS 23 сентября, 2025 15:24 Новости партнеров

До 29 сентября в магазинах Maxima Latvija проходят Āzijas Dienas: это значит, что каждый желающий может найти в огромном ассортименте предложенных продуктов то, что понравится именно ему.

Предлагаем привнести в свое меню что-то новое, неожиданное и совершенно потрясающее на вкус. Не верите? Пойдемте в магазин, покажем вам кое-что из того, что сами продегустировали, и гарантируем гастрономическое удовольствие и вам.

Азия — огромная территория, охватывающая множество стран и народов, каждый из которых имеет свои уникальные кулинарные традиции. Это — Индия, Япония, Корея, Шри Ланка и много других государств, которые дарят миру волшебный аромат пряностей, острые и пахучие соусы, быстрые техники приготовления еды, смелые сочетания продуктов и множество экзотических ингредиентов. Азиатская кухня по сути простая, но вместе с тем смелая кухня. Осенью это то, что согреет наши души!

Тайский суп, который согревает латвийской осенью

Некоторые блюда нам уже известны, и мы даже научились их готовить. Например, это тайский острый супчик Том Ям — с креветками и нежным кокосовым молоком. Важным ингредиентом в истории создания Том Яма стало добавление кокосового молока, которое привнесло в блюдо королей и простых рыбаков особенную нежность, а также смягчило его терпкость. К слову, кокосовое молоко из Вьетнама сейчас можно закупить впрок — банка 400 мл стоит всего 1,15 евро.

Если вы еще не пробовали приготовить такой суп, самое время экспериментировать. Сразу скажу, что некоторые ингредиенты не совсем привычные для нас. Например, лемонграсс. Без него нельзя приготовить Том Ям, потому что тогда это получится совсем другое блюдо. Поэтому даже не спрашивайте меня, чем лемонграсс можно заменить. Сегодня это растение можно найти на полках Maxima Latvija.

СОВЕТ: обязательно приготовьте Том Ям с креветками на курином бульоне — вы навсегда полюбите этот вкус. Для бульона возьмите куриное бедро или филе бедра без кости; 1 лук; 1 морковь; 1 лавровый лист; соль по вкусу.

Для Том Ям: 200 г тигровых креветок; можно еще 100 г мидий; половинку перца чили (или меньше); 1 пучок кинзы ; 2 зубчика чеснока; 2 лайма; 1 стебель лемонграсса; 100 г шиитаке или шампиньонов; 3 ст. л. рыбного соуса; 3 см корня имбиря; 2 ст. л. подсолнечного масла; 1 ст. л. томатной пасты.

1 Стебель лемонграсса слегка отбейте тупой стороной лезвия ножа (аромат по кухне поплывет потрясающий!). Середину нарежьте слайсами и бросьте в ступку, а плотные верхние листики оставьте для бульона. Зубчик чеснока очистите и нарежьте произвольными кусочками и добавьте к листьям в ступку.

Добавьте в ступку цедру и сок одного лайма. Корень имбиря (3 см) почистите и натрите на мелкой терке, предварительно обернув ее пищевой пленкой. Или нарежьте имбирь очень тонкими полосочками. Половину перца чили нарежьте кружочками. Добавьте имбирь и перец в ступку.

Добавьте 1 ст. л. томатной пасты и соль. Хорошо все перетрите пестиком до получения однородной пасты Том Ям.

2 Куриные бедра отделите от кожи и нарежьте небольшими кусочками. Грибы (100 г) нарежьте четвертинками, достаточно крупно. На очень сильном огне поджарьте курицу с грибами в кастрюле с 2 ст. л. подсолнечного масла.

Добавьте 200 г креветок и верхние стебли лемонграсса, которые мы оставили для бульона.

Добавьте в кастрюлю 100 г мидий и влейте 3 ст. л. рыбного соуса. Если осталась еще паста Том Ям, добавьте ее, если хотите получить более острое блюдо. Влейте 1 л куриного бульона. Попробуйте и добавьте соль по вкусу, варите еще 2-3 минуты.

При подаче добавьте в суп Том Ям мелкорубленую зелень пучка кинзы и листики каффир-лайма. Для баланса вкуса добавьте еще сока лайма.

(!) Суповая смесь для тайского супа есть в ассортименте SANTA MARIA — всего ложка Santa Maria Āzijas garšvielas Tom Kha zupai сделает его по-настоящему царским.

Посмотрите еще один рецепт в Интернете на www.santamariaworld.com/lv/receptes/tom-kha-zupa/, там же есть ассортимент продуктов SANTA MARIA, многие из которых, со скидками до 40%, в рамках Дней Азии продаются в Maxima Latvija.

Любите лапшу? Ловите момент! Рисовая нежнейшая лапша SANTA MARIA, которая варится 3 минуты и тает во рту — 180 гр стоит сейчас всего 1,79 евро: запасайтесь!

Соус — секретное оружие азиатских кулинаров!

Не пройдите мимо полок с соусами из Южной Кореи, они точно добавят вам радости во время приема пищи. Берете соус Korean Street Jongho Japchae (сочетание соленого, острого и сладкого) и, если захотите, еще и «стеклянную» лапшу этой же фирмы и можете звать гостей: так это необычно и очень вкусно! По секрету скажем, мы приобрели китайскую лапшу udon, с которой этот соус пошел также прекрасно...

Нам понравился классический индийский острый соус с перчинкой — West Indian original hot pepper sause jn abhvs Encona (это Великобритания): к мясу лучше не придумаешь! Стоит это удовольствие 2,99 евро за банку 142 мл.

Тем, кто любит суши, самое время обратить внимание на Suši sojas mērce JAPANESE , банка 200 мл — 2,72 евро, который производят в Таиланде на базе соевых бобов. Классический вкус, не слишком терпкий, не слишком соленый.

Устричный соус Thai Choice или Terijaki, бутылочка 200 мл (производство Таиланд, 2,09 евро за каждый), выручат всегда, когда будет желание добавить яркости блюдам и увести ужин в сторону азиатских вкусов. Свое название он получил из-за использования в его составе устриц или их экстракта, которые и придают ему этот выразительный морской вкус, сочетающий в себе легкую кислинку, оставляющую сладковатое послевкусие. Например, я добавляю его и к лапше удон, и к блюдам из морепродуктов, и даже в некоторые салаты.

А вот терияки идет, в основном, в блюда японской кухни, с его помощью можно мариновать курочку. Соус терияки — сладкий. С его помощью шеф-повара даже глазируют мясные блюда, формируя необычную подачу. Соус был изобретен в Японии и совершенствовался на протяжении веков. Слово «терияки» происходит от японских слов «глянцевый» и «жарить».

Все огромное предложение Āzijas Dienas есть в Интернете на www.maxima.lv. Побалуйте себя чем-то новым — хоть сладким, а хоть острым и терпким. Конфеты и напитки, чипсы и закуски, лапша, соусы, свежая, наструганная ровными кусками говядина, — запаситесь временем и выбирайте продукты не спеша, с удовольствием! Обратите внимание на комплект для изготовления японских оригами (8,99 евро — один такой конструктор), сковороду для приготовления азиатских блюд и даже дерево бонсаи для радости — тоже со скидками, если есть карта Paldies.

Мила ЛИТТ.

P.S. Последняя моя находка предложения Дней Азии — пакетик с креветками (острыми, в масле) Mix Hot and Spicy WEILONG — насаживаете каждую выуженную «красавицу» на спажку (каждая креветочка спрятана в отдельном мини-пакете) и можете чувствовать себя японцами или тайцами, принимающими короля. Супер-закуска для дружеского застолья, если реальная острота блюда вас не смущает. Упаковка 250 гр — 4,99 евро. Лакомство — на фото.

