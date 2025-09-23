Цифра поражает! МВД посчитало штрафы с радаров на три года вперед

С 2026 года планируется использование следующих стационарных технических средств для фиксации нарушений правил дорожного движения без остановки транспортного средства. В частности, оборудованием AS “Latvijas valsts ceļi” – 56 устройств, а также 98 стационарных фоторадаров Дирекции безопасности дорожного движения.

По прогнозам МВД, в 2026 году будет вынесено около 528 000 постановлений, в 2027 году – 521 000, в 2028 году – 482 000.

Оценка основана на статистике прошлых лет, интенсивности транспортного потока, доле нарушителей в общем числе транспортных средств, а также прогнозируемых тенденциях. При этом учитывается, что в будущем системы измерения средней скорости будут устанавливаться не только на главных, но и на региональных дорогах, использование которых не облагается сбором.

Правительство во вторник одобрило изменения в своём решении 2021 года о работе технических средств фиксации нарушений. Теперь МВД разрешено брать на себя долгосрочные обязательства по обеспечению работы радаров. В 2026 году на это планируется потратить не более 3,455 млн евро, в 2027 году – не более 3,436 млн евро, а начиная с 2028 года ежегодно – не более 3,3 млн евро.