Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Сентября Завтра: Vanda, Veneranda, Venija
Доступность

Цифра поражает! МВД посчитало штрафы с радаров на три года вперед

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 17:20

Важно 0 комментариев

Министерство внутренних дел (МВД) прогнозирует, что в ближайшие годы с помощью радаров будет фиксироваться около 1,5 миллиона нарушений.

С 2026 года планируется использование следующих стационарных технических средств для фиксации нарушений правил дорожного движения без остановки транспортного средства. В частности, оборудованием AS “Latvijas valsts ceļi” – 56 устройств, а также 98 стационарных фоторадаров Дирекции безопасности дорожного движения.

По прогнозам МВД, в 2026 году будет вынесено около 528 000 постановлений, в 2027 году – 521 000, в 2028 году – 482 000.

Оценка основана на статистике прошлых лет, интенсивности транспортного потока, доле нарушителей в общем числе транспортных средств, а также прогнозируемых тенденциях. При этом учитывается, что в будущем системы измерения средней скорости будут устанавливаться не только на главных, но и на региональных дорогах, использование которых не облагается сбором.

Правительство во вторник одобрило изменения в своём решении 2021 года о работе технических средств фиксации нарушений. Теперь МВД разрешено брать на себя долгосрочные обязательства по обеспечению работы радаров. В 2026 году на это планируется потратить не более 3,455 млн евро, в 2027 году – не более 3,436 млн евро, а начиная с 2028 года ежегодно – не более 3,3 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:00 23.09.2025
Кто должен платить за ошибки в теплоснабжении столицы?
Bitnews.lv 47 минут назад
Швеция готова открыть огонь по нарушителям границы
Bitnews.lv 1 час назад
«Европу унижают»: как Трамп пытается сместить центр политики вправо
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: известный хоккеист может лишиться и жилья, и бизнеса
Sfera.lv 2 часа назад
«Электронная очередь для всех»: Латвия вводит новые правила на границе ЕС
Bitnews.lv 2 часа назад
Балтия: на ипотеку идёт ползарплаты
Sfera.lv 2 часа назад
Грибы: выкручивать или срезать?
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: плана таки нет
Sfera.lv 10 часов назад

В 2026-м поднимут пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

Читать
Загрузка

Чума ударила по людям: свиноферма увольняет работников

Бизнес 18:57

Бизнес 0 комментариев

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

Читать

«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Читать

Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Читать

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

ЧП и криминал 18:28

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Читать

«Потом не жалуйтесь»: Польша заявила, что будет сбивать самолёты России над НАТО

Мир 18:14

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Читать

Польша вновь открывает границу с Белоруссией

Мир 17:57

Мир 0 комментариев

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Читать