Латвия пока не признает Палестинское государство: МИД

© LETA 23 сентября, 2025 16:48

Мир 0 комментариев

Позиция правительства Латвии по вопросу признания Палестинского государства не изменилась: Латвия по-прежнему выступает за решение "Два государства для двух народов", но Палестинское государство в настоящее время не признает.

Как заявила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите, в соответствии с общей позицией Европейского союза (ЕС) Латвия поддерживает решение о двух государствах, которое должно быть достигнуто с соблюдением требований международного права, в том числе резолюций Совета безопасности ООН от 2002 и 2024 годов.

Резолюция 2024 года предусматривает немедленное перемирие, освобождение заложников и разрешение конфликта путем переговоров, рассказали в МИД. В резолюции страны-участницы Совета безопасности ООН в очередной раз подтверждают "твердую решимость" добиться решения "Два государства для двух народов", при котором бок о бок продолжат существовать два демократических государства в границах, определенных путем переговоров, пояснили в МИД.

В свою очередь, в резолюции 2002 года содержится отсылка к рекомендации из доклада Митчелла о введении мер по формированию доверия между сторонами конфликта, в том числе действий Палестинской автономии в борьбе с терроризмом и замораживания строительства израильских поселений на палестинских землях, рассказали в МИД.

Как сообщалось, в воскресенье Великобритания, Австралия, Канада и Португалия признали Палестинское государство. Еще несколько западных стран пообещали признать Палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на этой неделе.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в воскресенье, что признание Палестинского государства со стороны Великобритании является необходимым шагом на пути к прочному миру в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напротив, пообещал выступать против признания Палестинского государства на переговорах ООН.

Создание Палестинского государства "поставило бы под угрозу наше существование и послужило бы абсурдным вознаграждением терроризму", заявил Нетаньяху в воскресенье.

В 2026-м поднимут пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

Загрузка

Чума ударила по людям: свиноферма увольняет работников

Бизнес 18:57

Бизнес 0 комментариев

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

ЧП и криминал 18:28

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

«Потом не жалуйтесь»: Польша заявила, что будет сбивать самолёты России над НАТО

Мир 18:14

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Польша вновь открывает границу с Белоруссией

Мир 17:57

Мир 0 комментариев

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

