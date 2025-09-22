Не подходите к таким людям, даже если они упали: полиция предупреждает сердобольных прохожих

Молодой человек лежал на асфальте, словно отключенный, а неподалеку остановились и другие автомобилисты, пытаясь понять, жив ли он и нужна ли помощь. Но стало ясно — мужчина был «под кайфом» и едва понимал, что происходит вокруг.

На глазах у людей он то дремал прямо посреди улицы, то пытался подняться, но хватало его всего на полминуты — и снова падение, снова обморок. Чтобы уберечь его от машин, водители оградили дорогу своими автомобилями и включили аварийные огни, превратив участок в импровизированный защитный коридор.

Молодому мужчине становилось все хуже, он шатался, валился на землю, но вдруг, собрав силы, резко вскочил и едва не выскочил прямо под колеса — зрелище, от которого у свидетелей перехватило дыхание. Полиция напоминает: столкнувшись с человеком в наркотическом опьянении, в первую очередь нужно позаботиться о собственной безопасности и немедленно звонить по номеру 112. Диспетчер направит на место полицейских или скорую помощь.

«Не советую приближаться к таким людям, — предостерегает старший инспектор Центрального управления Рижской госполиции Эдгар Бирнбаумс. — Под наркотиками они могут вести себя абсолютно непредсказуемо, даже агрессивно, и нападать, в том числе на сотрудников полиции».