Так сколько стоил визит IShowSpeed в Латвию? Цифра поражает

Изначально предполагалось, что каждая из стран Балтии в рамках европейского тура IShowSpeed выделит по 30 000 евро. Однако, как пояснили в LIAA, на первых переговорах обсуждалась возможность совместного финансирования технических расходов на общую сумму 30 000 евро от каждой страны, но стороны не смогли договориться о деталях — содержании, объёме и стоимости услуг исполнителя. В итоге закупка не состоялась, и договор не был заключён.

Ранее сообщалось, что, учитывая популярность IShowSpeed и его способность привлекать мировую аудиторию, LIAA связалось с его командой, чтобы использовать визит как возможность повысить международную узнаваемость Латвии. Из-за большого числа подписчиков страны Балтии хотели совместно продвинуть регион как туристическое направление, распределив расходы между собой.

Настоящее имя инфлюенсера — Даррен Джейсон Уоткинс, однако он более известен как IShowSpeed или просто Speed. Это американский автор контента на YouTube, интернет-персона и стример с глобальной аудиторией. Одно из направлений его деятельности — путешествия, которые он показывает в прямых эфирах, общаясь с миллионами зрителей в реальном времени. У него более 40 миллионов подписчиков на YouTube и 37 миллионов в Instagram.