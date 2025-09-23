Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму

Во время оперативных мероприятий выплата зарплат в конвертах была пресечена непосредственно в момент их выдачи. Общая сумма неуплаченного подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования будет уточнена и установлена в ходе расследования.

В ходе досудебного расследования установлено, что с января 2023 года по август 2025 года компания не полностью отражала в бухгалтерском учёте зарплаты, выплаченные примерно 40 сотрудникам, и не производила налоговые платежи с неучтённых сумм.

В рамках начатого уголовного дела Управление налоговой и таможенной полиции VID в августе 2025 года провело шесть обысков, в том числе в помещениях компании, причастной к уголовному делу, в автомобилях и местах жительства. В ходе обысков была обнаружена и изъята наличная сумма в размере 41 870 евро, которая, предположительно, предназначалась для очередной выплаты «конвертных» зарплат.

Часть наличных денег была разложена по «пачкам» номиналом 500 евро, на которых были отметки с именами и фамилиями сотрудников компании, сообщает VID. Также в ходе обысков были изъяты другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 217.1 Уголовного закона. За такое преступление предусмотрено наказание — лишение свободы на срок до двух лет, либо краткосрочное лишение свободы, либо общественные работы, либо штраф с лишением права на определённые виды коммерческой деятельности или на определённую профессию, либо права занимать определённую должность на срок до трёх лет.

В уголовном деле три лица имеют право на защиту.

В интересах следствия более подробная информация на данный момент не предоставляется, отмечает СГД.