Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму

23 сентября, 2025 12:17

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Во время оперативных мероприятий выплата зарплат в конвертах была пресечена непосредственно в момент их выдачи. Общая сумма неуплаченного подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования будет уточнена и установлена в ходе расследования.

В ходе досудебного расследования установлено, что с января 2023 года по август 2025 года компания не полностью отражала в бухгалтерском учёте зарплаты, выплаченные примерно 40 сотрудникам, и не производила налоговые платежи с неучтённых сумм.

В рамках начатого уголовного дела Управление налоговой и таможенной полиции VID в августе 2025 года провело шесть обысков, в том числе в помещениях компании, причастной к уголовному делу, в автомобилях и местах жительства. В ходе обысков была обнаружена и изъята наличная сумма в размере 41 870 евро, которая, предположительно, предназначалась для очередной выплаты «конвертных» зарплат.

Часть наличных денег была разложена по «пачкам» номиналом 500 евро, на которых были отметки с именами и фамилиями сотрудников компании, сообщает VID. Также в ходе обысков были изъяты другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 217.1 Уголовного закона. За такое преступление предусмотрено наказание — лишение свободы на срок до двух лет, либо краткосрочное лишение свободы, либо общественные работы, либо штраф с лишением права на определённые виды коммерческой деятельности или на определённую профессию, либо права занимать определённую должность на срок до трёх лет.

В уголовном деле три лица имеют право на защиту.

В интересах следствия более подробная информация на данный момент не предоставляется, отмечает СГД.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 12:25 23.09.2025
Сидеть удобно: фоторепортаж из новой Лиепайской тюрьмы

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Архитекторы современной политики — комсомольцы и коммунисты 1980-х: взгляд

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

