«Мы специально проверили — бак 60 литров. А на дисплее показало 77. Такого быть не может!» — возмущаются владельцы «мерседеса». Они уверяют: машина стояла почти на пустом баке. Сотрудники заправки развели руками и предложили звонить на горячую линию. Но и там, по словам пострадавших, «не нашли ни понимания, ни помощи». «Мы не думаем, что компания специально обманывает клиентов. Но они обязаны проверять колонки! Разница в 17 литров — это серьёзно», — говорит женщина.

После сюжета Bez Tabu сеть Virši согласилась провести внеочередную техническую проверку спорного оборудования. Но вот деньги за бензин "сверх" бака семье уже вряд ли вернут.