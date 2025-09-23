Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На популярной заправке залили 17 литров сверх ёмкости бака — водитель в шоке (1)

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 09:54

Важно 1 комментариев

Семья, заехавшая на заправку в Юрмале, испытала настоящий шок: в бак автомобиля на 60 литров по счётчику «вошло» целых 77. Разница — 17 литров, то есть почти на треть больше реальной ёмкости.

«Мы специально проверили — бак 60 литров. А на дисплее показало 77. Такого быть не может!» — возмущаются владельцы «мерседеса». Они уверяют: машина стояла почти на пустом баке. Сотрудники заправки развели руками и предложили звонить на горячую линию. Но и там, по словам пострадавших, «не нашли ни понимания, ни помощи». «Мы не думаем, что компания специально обманывает клиентов. Но они обязаны проверять колонки! Разница в 17 литров — это серьёзно», — говорит женщина.

После сюжета Bez Tabu сеть Virši согласилась провести внеочередную техническую проверку спорного оборудования. Но вот деньги за бензин "сверх" бака семье уже вряд ли вернут. 

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Сидеть удобно: фоторепортаж из новой Лиепайской тюрьмы (1)

Важно 12:34

Важно 1 комментариев

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили (1)

ЧП и криминал 12:30

ЧП и криминал 1 комментариев

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Архитекторы современной политики — комсомольцы и коммунисты 1980-х: взгляд (1)

Важно 12:28

Важно 1 комментариев

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму (1)

Важно 12:17

Важно 1 комментариев

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена (1)

Мир 12:16

Мир 1 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос (1)

Важно 12:04

Важно 1 комментариев

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление (1)

Важно 11:58

Важно 1 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

